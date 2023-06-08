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Мишустин высоко оценил собранные в Краснодарском крае белорусские комбайны

08.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко отозвался о качестве белорусских комбайнов, собранных в Краснодарском крае. Вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Мишустин осмотрел выставку в Сочи, которую организовали в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

«Отличная машина», – отметил глава российского правительства.

Роман Головченко добавил, что работы по сборке организовали при поддержке губернатора Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что Беларусь и Краснодарский край продолжат работать над развитием совместного производства. В 2023 году в российском регионе планируют выпустить тысячу белорусских тракторов.



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Главы правительств России и Беларуси посетили выставку, организованную в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.
 
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