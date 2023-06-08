Мишустин высоко оценил собранные в Краснодарском крае белорусские комбайны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель правительства России Михаил Мишустин высоко отозвался о качестве белорусских комбайнов, собранных в Краснодарском крае. Вместе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко Мишустин осмотрел выставку в Сочи, которую организовали в рамках заседания Евразийского межправительственного совета.

«Отличная машина», – отметил глава российского правительства.

Роман Головченко добавил, что работы по сборке организовали при поддержке губернатора Краснодарского края.