Лукашенко призвал выработать новую стратегию ОДКБ: «Архитектура мировой безопасности рухнула»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Провести ревизию работы ОДКБ, усилить информационную безопасность и общими силами противостоять санкционной политике Запада. Такие предложения выдвинул Александр Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов организации, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



Нынешнюю обстановку в мире Александр Лукашенко назвал вершиной айсберга. Президент призывает страны ОДКБ вместе вырабатывать план действий, иначе миру откроется невидимая часть ледяной горы.

«В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую и информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. На фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности, которая формировалась десятилетиями», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как один из тревожных знаков, президент выделил непростые отношения внутри Евросоюза, который на западе граничит с ОДКБ. Поделился и мнением, кто виновник напряженной обстановки в мире и в чем причина.

«Для американцев важно поставить на колени Европу. Они им покажут, что такое вводить евро против доллара. Евро начало отвоевывать свое место под солнцем. Им надо этот котел заварить, чтобы господствовать. Они же понимают, что основные точки роста в мире после США это Европейский союз, Китай и наше пространство», – отметил Лукашенко.

Усложняет ситуацию и практика введения Западом односторонних санкций, подчеркнул белорусский лидер. Уверен, из простого рычага давления ограничения превратились в глобальную угрозу.

«Целые регионы обречены на голод, холод и нищету. Они и вас касаются, эти санкции. Мы же видим, как визитеры-американцы поехали и начинают на вас давить, чтобы вы не сотрудничали с нами. Но как только возможно мы должны смотреть в эту сторону вместе», – сказал президент.

Еще одним уязвимым местом коллективной безопасности Александр Лукашенко назвал информационную сферу: психологическое воздействие на людей, нагнетание с помощью фейков. Партнерам по ОДКБ предложил поделиться опытом Беларуси в борьбе с такими атаками и в целом призвал пересмотреть документы и подходы организации.

«Отбросить то, что мы там понаработали, понаписали то, что не может и не будет никогда работать, и оставить основные направления. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта реагирование такое. С учетом реалий надо все прописать», – поручил глава Беларуси.