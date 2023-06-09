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Сократили маржу с импорта и улучшили условия для белорусских товаров: правительство снова скорректировало порядок регулирования цен

09.06.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Сократили маржу с импорта и улучшили условия для белорусских товаров: правительство снова скорректировало порядок регулирования цен

Совет Министров Беларуси внес анонсированные ранее корректировки в постановление от 19 октября 2022 г. No 713. Напомним, что он установил порядок формирования бизнесом цен на товары. Новое постановление правительства от 8 июня 2023 года No 713(3) уже официально опубликовано, а значит вступило в силу с 9 июня 2023 года. Этот документ подготовили «на основании предложений рабочих групп по развитию экономики регионов в современных условиях и экспертной рабочей группы, созданной МАРТ для взаимодействия по корректировке законодательства о ценах и ценообразовании».

«Ключевая задача изменений — создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства», — говорится в сообщении пресс-службы Совета Министров.

Документ предусматривает:

  • выравнивание условий реализации отечественных и импортных товаров в розничной торговле (внесенные изменения направлены на заинтересованность розничной торговли в продаже отечественных товаров и уменьшение маржинальности собственного импорта);
  • упрощение для производителей согласования отпускных цен на новые потребительские товары — увеличивается до 20% норма рентабельности, при которой не требуется согласования установления цен на новые товары;производители также освобождаются от согласования установления отпускных цен в связи с введением (изменением) технических нормативных актов;
  • изменение порядка предоставления оптовых скидок с отпускных цен;
  • создание понятного и прозрачного механизма для производителей и импортеров при реализации потребительских товаров в части предоставления стимулирующих выплат с одновременным установлением единых правил таких выплат в отношении отечественных товаров и непродовольственных импортных товаров;
  • выравнивание подходов для отечественных производителей при реализации товаров в магазинах фирменной торговли и в своих интернет-магазинах;
  • незначительное уточнение перечня потребительских товаров, на которые распространяется ценовое регулирование.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.

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Совет Министров Беларуси внес анонсированные ранее корректировки в постановление от 19 октября 2022 г. No 713. Напомним, что он установил порядок формирования бизнесом...
 
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