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Сократили маржу с импорта и улучшили условия для белорусских товаров: правительство снова скорректировало порядок регулирования цен
09.06.2023 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Совет Министров Беларуси внес анонсированные ранее корректировки в постановление от 19 октября 2022 г. No 713. Напомним, что он установил порядок формирования бизнесом цен на товары. Новое постановление правительства от 8 июня 2023 года No 713(3) уже
«Ключевая задача изменений — создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства», — говорится
Документ предусматривает:
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО.
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Сократили маржу с импорта и улучшили условия для белорусских товаров: правительство снова скорректировало порядок регулирования цен
Совет Министров Беларуси внес анонсированные ранее корректировки в постановление от 19 октября 2022 г. No 713. Напомним, что он установил порядок формирования бизнесом...
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