Объект искусства в мире жилой недвижимости: в Новой Боровой презентовали 2 арт-объекта «Меняем свет» и «Вверх»

Источник материала: ProBusiness





Арт-объекты выполнены заслуженным архитектором Беларуси Юрием Градовым и скульптором Константином Селихановым. Презентация стала продолжением развития проекта A-100 Art, в рамках которого ГК «А-100 Девелопмент» интегрирует искусство в свои жилые комплексы.

Весной 2023 года два арт-объекта — «Вверх» и «Меняем свет» — появились внутри круговых перекрестков улицы Авиационной, дополнив современную урбанистическую среду района новыми смыслами и визуальными акцентами.





























Арт-объект «Вверх» представляет собой воздушный шар, который словно стремится взмыть в небо и даже лестницы не способны сдержать его порыв ввысь. Яркий жизнерадостный цвет шара и его форма напоминают солнце, которое даже в пасмурный день способно наполнить ярким светом и энергией всю Новую Боровую. Ощущение взлета и парения, оптимизма и душевного порыва — вот те ценности, которые стремились воплотить в своей работы авторы, вдохновившись самой локацией и её жителями.

































Тема света и обновления продолжается и во втором арт-объекте под названием «Меняем свет». Именно с такой целью поднялся на лестницу персонаж с лампочкой в руках, стремясь сделать район еще более ярким и заметным. Этот человек — собирательный образ строителя, знакомый каждому жителю района: с него начинается возведение любого дома и квартала, а лампочка в его руках — это финальный момент перед тем, как новое место обретёт своих жителей.

Вкрученная в небо лампочка — это не просто источник света, но и символ связи между землёй и небом, материальным и нематериальным, мечтой и её реализацией. Цветные лампы вокруг подчёркивают разнообразие и яркость урбанистической среды района. По замыслу авторов, эта работа воплощает образ обновления, движения вверх и развития — тех качеств, которыми наполнена атмосфера Новой Боровой.

«Перед нами стояла сложная задача создать предмет искусства, с которым жители смогут контактировать не напрямую, а только визуально, без физического взаимодействия. Арт-объекты как будто догоняют зрителя, оставляют „послевкусие“ и побуждают задуматься», — рассказывают Константин Селиханов и Юрий Градов, авторы «Вверх» и «Меняем свет».





Деликатно и нативно внедрять искусство в свои проекты компания «А-100 Девелопмент» начала достаточно давно. Сначала это были интуитивные попытки сделать среду более разнообразной и живой. Например, рисунок девочки с шарами на фасаде жилого комплекса «Зеленые горки». Далее это направление нашло отражение в Новой Боровой. В первых кварталах начали появляться муралы: «Витрувианский человек» Да Винчи и мурал Мити Писляка. А затем — узнаваемые «Красный фонарь» и желтый жираф, которые уже стали символом Новой Боровой.

«В 2019 году мы поняли, что хотим систематизировать эту работу, поэтому разработали и начали реализовывать целостную стратегию по внедрению современного искусства в наши жилые проекты. Так было создано и утверждено собственниками новое направление деятельности — А-100 Art», — отметила в своем выступлении генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент», акционер и член Наблюдательного Совета Светлана Шевлик.





Сегодня А-100 Art курирует взаимосвязь компании «А-100 Девелопмент» и искусства в разных направлениях. Компания «А-100 Девелопмент» — первый в Беларуси застройщик, который интегрирует искусство в свои проекты на таком высоком профессиональном уровне. Например, в квартале DEPO реализован проект «Возвращение»: 3 картины белорусской художницы Татьяны Радивилко разместились в лобби первых построенных домов. В рамках А-100 Art также был реализован проект в области паблик-арта «Море рядом»: 12 чаек стали настоящим символом квартала «Пирс». Авторы композиции — Юрий Градов и Константин Селиханов.

«Моя задача, как нового руководителя компании, продолжать развитие наших жилых комплексов и проектов, в частности, А-100 Art. Мы не заканчиваем этот проект на презентации сегодняшних арт-объектов. Я уверена, что направление паблик-арта найдет свое развитие и Новая Боровая будет продолжать становиться искусством в мире жилой недвижимости Беларуси», — отметила директор направления «А-100 Девелопмент» Светлана Цвирко.