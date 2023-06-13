Прием будущих первоклассников стартовал в школах Беларуси

В первую очередь в школу зачисляют детей по месту жительства. За каждым микрорайоном закреплено свое образовательное учреждение. Принимают и первоклассников из других районов города, но при условии свободных мест.

«Родители могут написать заявление о рассмотрении вопроса. Запись детей идет по всеобучу, она организована в полном формате. В случае необходимости, если родители не успевают, потому что рабочий день до 18-19 часов, мы можем принимать документы комиссионно до 20 часов, в том числе и в субботу», – пояснила заместитель председателя Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.

Главное условие для зачисления в школу – возраст. Начать обучение в Беларуси можно с шести лет. Но есть исключения из правила. Например, пятилетний ребенок может стать первоклассником, если шесть ему исполнится до конца 2023-го. Некоторые в школу идут в семь. Это по желанию родителей.

Перед началом учебного года все школы пройдут проверку на безопасность для учеников. Сертификаты «готовности» они получат до конца лета. Откроют свои двери и новые учебные заведения. Подать документы на зачисление первоклассника в школу можно до конца августа.