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Прием будущих первоклассников стартовал в школах Беларуси

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прием будущих первоклассников стартовал в школах Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Школы Беларуси начали прием документов в первые классы. Только в Минске за парты в этом году сядут 23 тысячи детей. Какие есть условия для получения статуса первоклашки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Свидетельство о рождении, медицинская справка, заявление от родителей, и ребенок – первоклашка. Для зачисления нужны всего три документа. Будущих школьников не собеседуют. За парты в Беларуси сядут все дети без исключения. Классы в среднем формируют по 25-30 человек. Некоторые родители сразу выбирают школы с углубленным изучением тех или иных предметов.

«У нас гимназия с белорусским языком обучения. Мы еще в качестве иностранных языков предлагаем английский и китайский, поэтому наше учреждение образования очень востребовано. Мы предварительно формируем один класс с китайским языком, второй с английским. Но это не значит, что те, кто написал заявление в первый А с английским языком, не могут потом изучать китайский», – отметила директор гимназии №23 Минска Ирина Пасюкевич.

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Как изменится учебный процесс?

В первую очередь в школу зачисляют детей по месту жительства. За каждым микрорайоном закреплено свое образовательное учреждение. Принимают и первоклассников из других районов города, но при условии свободных мест.

«Родители могут написать заявление о рассмотрении вопроса. Запись детей идет по всеобучу, она организована в полном формате. В случае необходимости, если родители не успевают, потому что рабочий день до 18-19 часов, мы можем принимать документы комиссионно до 20 часов, в том числе и в субботу», – пояснила заместитель председателя Комитета по образованию Минского городского исполнительного комитета Ирина Чернявская.

Главное условие для зачисления в школу – возраст. Начать обучение в Беларуси можно с шести лет. Но есть исключения из правила. Например, пятилетний ребенок может стать первоклассником, если шесть ему исполнится до конца 2023-го. Некоторые в школу идут в семь. Это по желанию родителей.

Перед началом учебного года все школы пройдут проверку на безопасность для учеников. Сертификаты «готовности» они получат до конца лета. Откроют свои двери и новые учебные заведения. Подать документы на зачисление первоклассника в школу можно до конца августа.



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Теги: Минск
 
 
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Классы формируют по 25-30 человек. Некоторые родители выбирают школы с углубленным изучением предметов.
 
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