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Президент Беларуси изменил Директиву о работе госорганов
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил Директиву о работе госорганов. Они должны быть доступнее для населения, сообщает «МИР 24».
Кроме того, если вопрос входит в компетенцию чиновника, он не сможет перенести свои обязанности на вышестоящий уровень.
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Белорусские госструктуры должны учитывать рабочий график людей, а также создать возможность подавать документы в электронном виде.
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