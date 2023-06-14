Президент Беларуси изменил Директиву о работе госорганов

Кроме того, если вопрос входит в компетенцию чиновника, он не сможет перенести свои обязанности на вышестоящий уровень.



Ранее Лукашенко поручил повысить эффективность работы системы здравоохранения. Он напомнил, что ответственность за санитарно-техническое состояние сельских медучреждений несут местные органы власти.