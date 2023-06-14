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Президент Беларуси изменил Директиву о работе госорганов

14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил Директиву о работе госорганов. Они должны быть доступнее для населения, сообщает «МИР 24».

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика
Среди нововведений – отказ от избыточных отчетов и документов. Госорганы должны стать открытыми и учитывать рабочий график людей, а также создать возможность подавать документы в электронном виде. Кроме того, теперь госструктуры должны вести официальные аккаунты в соцсетях, но при этом обеспечить безопасность своих страниц.

Кроме того, если вопрос входит в компетенцию чиновника, он не сможет перенести свои обязанности на вышестоящий уровень.

Ранее Лукашенко поручил повысить эффективность работы системы здравоохранения. Он напомнил, что ответственность за санитарно-техническое состояние сельских медучреждений несут местные органы власти.



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Белорусские госструктуры должны учитывать рабочий график людей, а также создать возможность подавать документы в электронном виде.
 
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