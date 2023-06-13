Лукашенко оценил производство белорусских боеприпасов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил предприятие в Минской области по производству отечественных боеприпасов, сообщает «МИР 24».

Предприятие появилось полгода назад по поручению президента. Персонал прошел углубленную подготовку, большая часть комплектующих – собственная. По словам Александра Лукашенко, Беларусь пошла правильным путем: отказалась от производства дорогостоящего вооружения и сделала акцент на производстве автоматов, пулеметов, гранатометов и боеприпасов.

«Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты… Мы модернизировали давно эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. Техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом можем собирать. Выйдем на 10-12 тысяч. Это финишная сборка. На это работает вся страна. Десятки заводов. Вот, в чем суть и принцип всего», – отметил Лукашенко.