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Лукашенко оценил производство белорусских боеприпасов

13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко оценил производство белорусских боеприпасов
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Александр Лукашенко посетил предприятие в Минской области по производству отечественных боеприпасов, сообщает «МИР 24».

Предприятие появилось полгода назад по поручению президента. Персонал прошел углубленную подготовку, большая часть комплектующих – собственная. По словам Александра Лукашенко, Беларусь пошла правильным путем: отказалась от производства дорогостоящего вооружения и сделала акцент на производстве автоматов, пулеметов, гранатометов и боеприпасов.

«Оказывается, это очень нужно в армии. Ракеты ракетами, высокоточное оружие, самолеты, вертолеты… Мы модернизировали давно эту технику. Она стала абсолютно белорусской. Все белорусское. Техника техникой, но нужны и боеприпасы для нее. Поэтому мы штурмом можем собирать. Выйдем на 10-12 тысяч. Это финишная сборка. На это работает вся страна. Десятки заводов. Вот, в чем суть и принцип всего», – отметил Лукашенко.

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Президент Беларуси заявил о готовности страны принять на своей территории тактическое ядерное оружие из России.

В феврале белорусский лидер заявил, что республика успешно разрабатывает современные образцы вооружения и осваивает новые востребованные направления.

«Все, что нам надо, я имею в виду оружие, – железо мы запросто получаем из России. То, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производства, доставшиеся нам от Советского Союза. Таким образом, совместно с Россией мы можем производить любые типы вооружений», – отметил глава государства.

Беларусь экспортирует вооружение в 57 стран.



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Предприятие в Минской области появилось полгода назад по поручению президента Беларуси.
 
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