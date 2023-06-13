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Лукашенко оценил производство белорусских боеприпасов
13.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил предприятие в Минской области по производству отечественных боеприпасов, сообщает «МИР 24».
Предприятие появилось полгода назад по поручению президента. Персонал прошел углубленную подготовку, большая часть комплектующих – собственная. По словам Александра Лукашенко, Беларусь пошла правильным путем: отказалась от производства дорогостоящего вооружения и сделала акцент на производстве автоматов, пулеметов, гранатометов и боеприпасов.
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В феврале белорусский лидер заявил, что республика успешно разрабатывает современные образцы вооружения и осваивает новые востребованные направления.
«Все, что нам надо, я имею в виду оружие, – железо мы запросто получаем из России. То, что касается микроэлектроники, оптоэлектроники, оптики и прочего, хвала тем, кто сохранил производства, доставшиеся нам от Советского Союза. Таким образом, совместно с Россией мы можем производить любые типы вооружений», – отметил глава государства.
Беларусь экспортирует вооружение в 57 стран.
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Предприятие в Минской области появилось полгода назад по поручению президента Беларуси.
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