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Защиту разработок ЕАЭС и СНГ обсудили в Несвиже

14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От создания единого товарного знака к технологическому суверенитету – в белорусском Несвиже обсудили вопросы развития авторского права, сообщает «МИР 24».

«Евразийская патентная организация готова финансировать передачу технологий от одного ведомства к другому. Мы можем быть самостоятельными даже в таких сложных вопросах, как IT-технологии в сфере интеллектуальной собственности. Мы имеем доступ к мировому патентному фонду. И, несмотря на ограничения, которые вводятся в мире, наши системы работают эффективно», – заявил президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев.

Форум собрал около 150 участников. Они уверены, именно интеллектуальная собственность подталкивает страны к интеграции. В первую очередь экономической. А для больших результатов необходимо налаживать обмен технологиями и открывать совместные производства, развивать торговлю. Среди предложений и создание единого товарного знака. Так, страны Евразийского экономического союза и СНГ должны прийти к технологическому суверенитету.



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Форум собрал около 150 участников. Они уверены, именно интеллектуальная собственность подталкивает страны к интеграции.
 
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