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Защиту разработок ЕАЭС и СНГ обсудили в Несвиже
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От создания единого товарного знака к технологическому суверенитету – в белорусском Несвиже обсудили вопросы развития авторского права, сообщает «МИР 24».
Форум собрал около 150 участников. Они уверены, именно интеллектуальная собственность подталкивает страны к интеграции. В первую очередь экономической. А для больших результатов необходимо налаживать обмен технологиями и открывать совместные производства, развивать торговлю. Среди предложений и создание единого товарного знака. Так, страны Евразийского экономического союза и СНГ должны прийти к технологическому суверенитету.
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Форум собрал около 150 участников. Они уверены, именно интеллектуальная собственность подталкивает страны к интеграции.
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