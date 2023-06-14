ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Обновления «Виртуальной АТС» от А1: подключение на текущие тарифные планы, отправка SMS-визитки и улучшенная работа со входящими звонками

14.06.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Обновления «Виртуальной АТС» от А1: подключение на текущие тарифные планы, отправка SMS-визитки и улучшенная работа со входящими звонками

Одна из наиболее востребованных услуг А1 для бизнеса – облачное решение «Виртуальная АТС» – получила масштабное обновление с фокусом на удобство использования, простоту подключения и расширение возможностей работы с входящими звонками.

Благодаря гибкости сервиса запуск облачного решения максимально прост и доступен. Легко совмещайте на одном и том же номере и устройстве преимущества как услуги «Виртуальная АТС», так и тарифных планов А1, в том числе – предложения «Своё решение».

Кроме того, добавлена новая функция «Отпуск», что дает возможность легко отключать рабочие звонки в Личном кабинете сервиса и пользоваться своим номером на отдыхе, подключать роуминг, а потом так же просто переводить свой номер, или номер сотрудника в рабочий режим.

Одно из обновлений – функция «SMS-визитка» – позволяет отправлять сообщения новым абонентам, которые звонят на многоканальный номер компании впервые. SMS-визитка поможет новым или потенциальным клиентам получить больше полезной информацией о компании, актуальных акциях или ссылками на профиль в социальных сетях и т. д.

Новые функции сделали более удобной и обработку входящих вызовов. Теперь повторные звонки от внешних абонентов можно автоматически перенаправить на того же оператора, с которым они общались раньше, настроив интервал в Личном кабинете. А благодаря функции «Обратный звонок» абоненты могут запросить входящий вызов от компании. Для этого достаточно нажать клавишу «1» во время ожидания в очереди колл-центра – так будет сформирована заявка на «обратный звонок».

«Виртуальная АТС» – комплексное облачное решение для подключения умной телефонии в офисе, сочетающее в себе мобильные номера и телефоны, которые расположены в офисе. Клиентам не нужно приобретать специальное оборудование и оплачивать работу собственного IT-специалиста. Сервис оптимально подходит для организации взаимодействия любых подразделений, эффективен для работы колл-центров, интернет-магазинов, служб технической поддержки, диспетчерских служб и других организаций, сотрудникам которых необходимо активно общаться с клиентами по телефону. Он позволяет эффективно работать со звонками в многоканальном режиме, вести запись разговоров, собирать статистику и интегрировать полученные данные в CRM-системы «Битрикс24» и «amoCRM» для дальнейшего анализа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из наиболее востребованных услуг А1 для бизнеса - облачное решение «Виртуальная АТС» - получила масштабное обновление с фокусом на удобство использования,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любая технология должна делать жизнь пользователя легче, все остальное нужно быстро „убивать“». Как стартапам создавать инновации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2023
Mir24.TV Belarus
14.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика