Обновления «Виртуальной АТС» от А1: подключение на текущие тарифные планы, отправка SMS-визитки и улучшенная работа со входящими звонками

Источник материала: ProBusiness

Одна из наиболее востребованных услуг А1 для бизнеса – облачное решение «Виртуальная АТС» – получила масштабное обновление с фокусом на удобство использования, простоту подключения и расширение возможностей работы с входящими звонками.

Благодаря гибкости сервиса запуск облачного решения максимально прост и доступен. Легко совмещайте на одном и том же номере и устройстве преимущества как услуги «Виртуальная АТС» , так и тарифных планов А1, в том числе – предложения «Своё решение» .

Кроме того, добавлена новая функция «Отпуск», что дает возможность легко отключать рабочие звонки в Личном кабинете сервиса и пользоваться своим номером на отдыхе, подключать роуминг, а потом так же просто переводить свой номер, или номер сотрудника в рабочий режим.

Одно из обновлений – функция «SMS-визитка» – позволяет отправлять сообщения новым абонентам, которые звонят на многоканальный номер компании впервые. SMS-визитка поможет новым или потенциальным клиентам получить больше полезной информацией о компании, актуальных акциях или ссылками на профиль в социальных сетях и т. д.

Новые функции сделали более удобной и обработку входящих вызовов. Теперь повторные звонки от внешних абонентов можно автоматически перенаправить на того же оператора, с которым они общались раньше, настроив интервал в Личном кабинете. А благодаря функции «Обратный звонок» абоненты могут запросить входящий вызов от компании. Для этого достаточно нажать клавишу «1» во время ожидания в очереди колл-центра – так будет сформирована заявка на «обратный звонок».