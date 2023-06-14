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Съедобные вакцины от бешенства для животных разбросали с самолетов в Беларуси
14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Диких животных в Беларуси вакцинируют вкусной прививкой от бешенства. Для этого ученые разработали ароматную приманку. Ее разбрасывают над лесами с помощью самолетов, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В самолете все заставлено пакетами с вакциной. На борту до 6 тысяч доз. В работе три самолета одновременно. В каждом во время полета только пилот и оператор. Он и сбрасывают приманку.
Важно учитывать и местность. Небольшой перерыв в работе делают над населенными пунктами, домами, дорогами и водоемами. Туда вакцину не сбрасывают, чтобы не привлекать животных.
«Каждый самолет оборудован GPS-трекером, который отражает расположение приманки при разбросе», – пояснил начальник Молодечненской региональной инспекции ветеринарного надзора Сергей Дробович.
Раньше для вакцинации диких животных использовали российский препарат. Но уже несколько лет приманку производят на витебском предприятии.
Современная вакцина имеет привлекательный запах и вкус. Особенно она нравится лисам и енотовидным собакам. Они же и являются основными переносчиками бешенства. Разбрасывать приманку специалисты будут до 1 июля. Стойкий иммунитет у животных выработается через 21 день после особенного лечебного перекуса.
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Эффективный и привлекательный для диких зверей препарат производят на витебском предприятии.
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