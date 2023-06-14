Съедобные вакцины от бешенства для животных разбросали с самолетов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Диких животных в Беларуси вакцинируют вкусной прививкой от бешенства. Для этого ученые разработали ароматную приманку. Ее разбрасывают над лесами с помощью самолетов, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В самолете все заставлено пакетами с вакциной. На борту до 6 тысяч доз. В работе три самолета одновременно. В каждом во время полета только пилот и оператор. Он и сбрасывают приманку.

«Желательно, чтобы была не очень жаркая погода. Так как у этих вакцин есть свойство таять. Тогда труба, через которую они скидываются, забивается. Нужно возвращаться, чтобы ее прочистить, а потом подниматься заново», – пояснил пилот, командир воздушного судна Артем Ботезату.

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