ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Съедобные вакцины от бешенства для животных разбросали с самолетов в Беларуси

14.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Съедобные вакцины от бешенства для животных разбросали с самолетов в Беларуси
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Диких животных в Беларуси вакцинируют вкусной прививкой от бешенства. Для этого ученые разработали ароматную приманку. Ее разбрасывают над лесами с помощью самолетов, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В самолете все заставлено пакетами с вакциной. На борту до 6 тысяч доз. В работе три самолета одновременно. В каждом во время полета только пилот и оператор. Он и сбрасывают приманку.

«Желательно, чтобы была не очень жаркая погода. Так как у этих вакцин есть свойство таять. Тогда труба, через которую они скидываются, забивается. Нужно возвращаться, чтобы ее прочистить, а потом подниматься заново», – пояснил пилот, командир воздушного судна Артем Ботезату.

Как защитить питомца от бешенства?

Важно учитывать и местность. Небольшой перерыв в работе делают над населенными пунктами, домами, дорогами и водоемами. Туда вакцину не сбрасывают, чтобы не привлекать животных.

«Каждый самолет оборудован GPS-трекером, который отражает расположение приманки при разбросе», – пояснил начальник Молодечненской региональной инспекции ветеринарного надзора Сергей Дробович.

Раньше для вакцинации диких животных использовали российский препарат. Но уже несколько лет приманку производят на витебском предприятии.

«Вакцина находится в блистере. Это инактивированный вирус бешенства, который является иммунизирующей дозой. Сверху привлекательная оболочка – съедобная мясокостная мука», – говорит заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси Игорь Дорофейчик.

Современная вакцина имеет привлекательный запах и вкус. Особенно она нравится лисам и енотовидным собакам. Они же и являются основными переносчиками бешенства. Разбрасывать приманку специалисты будут до 1 июля. Стойкий иммунитет у животных выработается через 21 день после особенного лечебного перекуса.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эффективный и привлекательный для диких зверей препарат производят на витебском предприятии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Любая технология должна делать жизнь пользователя легче, все остальное нужно быстро „убивать“». Как стартапам создавать инновации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.06.2023
Mir24.TV Belarus
14.06.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика