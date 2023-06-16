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Вступительная кампания в колледжи началась в Беларуси
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Приемная кампания в колледжи стартовала в Беларуси. В этом году в учреждения профессионально-технического профиля наберут около 26 тысяч человек. Самые востребованные специальности – в строительстве, сфере красоты и услуг. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева с подробностями.
«Меня привлекает как раз-таки посмотреть мир. Поездить по странам, в которых я очень хотел побывать. И не просто путешествовать, а именно в дороге, осмотреть все эти достопримечательности и при этом зарабатывать. То есть, не просто ездить, а зарабатывать с любимым делом», – сказал Жизенью.
В первый день приема документов приходят самые мотивированные. И, прежде всего, занимают востребованные места, например, в строительстве. Здесь с этого года добавили и новую специальность – реставратор декоративных покрасок. Студенты будут восстанавливать предметы искусства. Такому в Беларуси еще не обучали.
А в этом колледже первый набор для будущих флористов. Специальность пока пробная. Составлять букетные композиции научатся 28 человек. Уже готова и методика обучения, и преподаватели. Осталось обустроить мастерские.
«Они смогут создавать букеты, композиции, оформлять какие-то выездные мероприятия, и, к тому же, они будут уметь рисовать. И живые цветы, и сухоцветы, и искусственные: все то, что сейчас востребовано на рынке труда», – сообщила мастер производственного обучения колледжа Галина Иванова.
В профтехучилища в этом году поступят 26 тысяч абитуриентов. Стать парикмахером, поваром, кузнецом или электромонтером они смогут в 159 колледжах страны.
Самыми востребованными рабочими специальностями на рынке Беларуси остаются строители, специалисты в сфере красоты и услуг.
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Приемная кампания продлится до конца августа. Для поступления в профтехучилища нужен только аттестат об окончании 9-го или 11-го класса.
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