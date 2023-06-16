Вступительная кампания в колледжи началась в Беларуси

«Меня привлекает как раз-таки посмотреть мир. Поездить по странам, в которых я очень хотел побывать. И не просто путешествовать, а именно в дороге, осмотреть все эти достопримечательности и при этом зарабатывать. То есть, не просто ездить, а зарабатывать с любимым делом», – сказал Жизенью.

В первый день приема документов приходят самые мотивированные. И, прежде всего, занимают востребованные места, например, в строительстве. Здесь с этого года добавили и новую специальность – реставратор декоративных покрасок. Студенты будут восстанавливать предметы искусства. Такому в Беларуси еще не обучали.

«Проще, конечно, закрасить новыми технологиями, но именно восстановление наших зданий архитектуры, наших ценностей исторических – вот это немаловажный на наш взгляд аспект. Срок обучения – четыре года, но внутри они еще могут получить рабочие специальности: штукатур, маляр. Также они могут работать и в любой строительной организации», – заявил руководитель колледжа техники и технологии строительства Минска Валерий Суровцев.

А в этом колледже первый набор для будущих флористов. Специальность пока пробная. Составлять букетные композиции научатся 28 человек. Уже готова и методика обучения, и преподаватели. Осталось обустроить мастерские.

«Они смогут создавать букеты, композиции, оформлять какие-то выездные мероприятия, и, к тому же, они будут уметь рисовать. И живые цветы, и сухоцветы, и искусственные: все то, что сейчас востребовано на рынке труда», – сообщила мастер производственного обучения колледжа Галина Иванова.

В профтехучилища в этом году поступят 26 тысяч абитуриентов. Стать парикмахером, поваром, кузнецом или электромонтером они смогут в 159 колледжах страны.

«Не надо рассматривать ПТО как конечную ступеньку своей образовательной карьеры. Это может быть просто ступенька для поступления на более высокий уровень. Как правило, популярная траектория для технических специальностей, которая заканчивается вплоть до руководителей наших ведущих предприятий», – отметила начальник управления профессионально-технического и средне-специального образования Минобразования Беларуси Александра Петрова.