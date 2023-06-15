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Погода в СНГ: жара в Казахстане, ливни в Армении

15.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара в Казахстане, ливни в Армении
 МТРК «Мир»

Ясно и жарко будет в четверг в Москве. По прогнозу синоптиков, воздух прогреется до плюс 28. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Ветер, дожди и пыльные бури бушуют почти на всей территории Казахстана. Осадки возможны на юго-востоке страны. В Алматы днем 30 градусов. В области сохраняется пожарная опасность. Жарко и на западе республики. В Актау днем до плюс 37.

Больше времени в такую погоду местные жители стараются проводить у Каспийского моря. Правда береговая линия за последнее время изменилась. Вода заметно отступила, море стремительно мелеет. Среди причин, которые называют экологи: глобальное потепление, дефицит осадков в регионе и недостаточное пополнение водоема за счет впадающих в него рек.

Сколько воды нужно пить в жару?

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Кыргызстан

В Бишкеке солнечно и без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30. Такая же погода будет практически во всех областях Кыргызстана, кроме Нарынской области. Там вечером до плюс 10, а ночью ожидается дождь.

В жару туроператоры предлагают охладиться в горах. В Чуйской области работают десятки домов отдыха, некоторые из них расположены на территории ущелий. В последнее время среди отдыхающих популярны глемпинги. Мобильные коттеджи со всеми удобствами находятся в получасе езды от столицы.

Беларусь

В Брестской и Гродненской областях в четверг пройдут долгожданные дожди. В Минске без осадков, а воздух прогреется до плюс 26. Середина июня – активный сезон слетков. Птенцы покидают гнездо, но еще толком не умеют летать. Орнитологи советуют не трогать их и не забирать с собой. Скорее всего, где-то рядом есть родители, которые присматривают за чадом и подкармливают его. Человек не сможет позаботиться о слетке лучше взрослых птиц.

Армения

В Армении погода неустойчивая. Тепло – до 26 градусов, но солнце сменяют тучи и дожди. Жители Еревана рады, что осадки смывают пыль и очищают столичный воздух. Фермерам же такая погода совсем не по душе. В Араратской долине идет сезон сбора абрикосов, дожди останавливают работы в садах. Из-за частых осадков объемы урожая сократились на 15%.



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Теги: Минск
 
 
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