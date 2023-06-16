Лукашенко: Беларусь вносит большой вклад в систему международной и региональной безопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь остается заповедным краем спокойствия и стабильности. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послам девяти стран, сообщает «МИР 24».



Президент отметил, что в стране комфортно жить и работать. И скоро дипломаты увидят разницу между настоящей Беларусью и той, которую описывают на Западе. Лукашенко обратился к каждому послу и обозначил перспективные направления для дальнейшего сотрудничества в политике, торговле, сельском хозяйстве.

«Беларусь как самостоятельный ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В прошлом году экспорт белорусских товаров в Таджикистан вырос на 60%. Это самый высокий показатель среди всех стран СНГ. Беларусь экспортирует строительную технику, мебель, сухое молоко. Есть и совместные предприятия по производству тракторов и лифтов.

Александр Лукашенко поздравил дипломатов с началом ответственной миссии. Пожелал благополучия и успехов в работе.