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Лукашенко: Беларусь вносит большой вклад в систему международной и региональной безопасности

16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Беларусь вносит большой вклад в систему международной и региональной безопасности
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Беларусь остается заповедным краем спокойствия и стабильности. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения верительных грамот послам девяти стран, сообщает «МИР 24».

Президент отметил, что в стране комфортно жить и работать. И скоро дипломаты увидят разницу между настоящей Беларусью и той, которую описывают на Западе. Лукашенко обратился к каждому послу и обозначил перспективные направления для дальнейшего сотрудничества в политике, торговле, сельском хозяйстве.

«Беларусь как самостоятельный ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной и региональной безопасности. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

В прошлом году экспорт белорусских товаров в Таджикистан вырос на 60%. Это самый высокий показатель среди всех стран СНГ. Беларусь экспортирует строительную технику, мебель, сухое молоко. Есть и совместные предприятия по производству тракторов и лифтов.

Александр Лукашенко поздравил дипломатов с началом ответственной миссии. Пожелал благополучия и успехов в работе.



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Белорусский президент принял верительные грамоты послов девяти стран. Он обратился к каждому послу и обозначил перспективные направления для дальнейшего...
 
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