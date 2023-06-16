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Лукашенко: Беларусь вносит большой вклад в систему международной и региональной безопасности
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь остается заповедным краем спокойствия и стабильности. Об этом Александр Лукашенко заявил на
В прошлом году экспорт белорусских товаров в Таджикистан вырос на 60%. Это самый высокий показатель среди всех стран СНГ. Беларусь экспортирует строительную технику, мебель, сухое молоко. Есть и совместные предприятия по производству тракторов и лифтов.
Александр Лукашенко поздравил дипломатов с началом ответственной миссии. Пожелал благополучия и успехов в работе.
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