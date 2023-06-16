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Погода в СНГ: жара в Беларуси, угроза схода оползня Кыргызстане
16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опасное солнце грозит жителям центральных и южных регионов России. Как рассказали в Гидрометцентре,
Кыргызстан
В Бишкеке жарко. В пятницу столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Осадков не ожидается. В Ошской области пройдут кратковременные дожди. Накануне там активизировался старый оползень. Под угрозой находятся несколько жилых домов. Предполагаемый объем селевой массы составляет 100 тысяч кубометров. Жителей эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС.
Беларусь
На термометре до плюс 30 градусов. Из-за жары в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах сохраняется пожарная опасность. Есть шанс на дожди и грозы, но только кратковременные.
Любители отдыха у водоемов открыли купальный сезон. Всего в стране около 400 официальных пляжей. В Минске – 23. Их усовершенствовали – добавили новые кабинки, беседки, шезлонги и детские площадки. Отремонтировали подъездные дороги, автостоянки и велодорожки. Акцент сделан на комфорте и безопасности. Спасатели
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