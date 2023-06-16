Погода в СНГ: жара в Беларуси, угроза схода оползня Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опасное солнце грозит жителям центральных и южных регионов России. Как рассказали в Гидрометцентре, индекс ультрафиолета в выходные будет высоким. Это означает, что людям опасно долго находиться на открытом пространстве, особенно в дневные часы. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке жарко. В пятницу столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Осадков не ожидается. В Ошской области пройдут кратковременные дожди. Накануне там активизировался старый оползень. Под угрозой находятся несколько жилых домов. Предполагаемый объем селевой массы составляет 100 тысяч кубометров. Жителей эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС.