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Погода в СНГ: жара в Беларуси, угроза схода оползня Кыргызстане

16.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: жара в Беларуси, угроза схода оползня Кыргызстане
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Опасное солнце грозит жителям центральных и южных регионов России. Как рассказали в Гидрометцентре, индекс ультрафиолета в выходные будет высоким. Это означает, что людям опасно долго находиться на открытом пространстве, особенно в дневные часы. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке жарко. В пятницу столбики термометров поднимутся до 36 градусов. Осадков не ожидается. В Ошской области пройдут кратковременные дожди. Накануне там активизировался старый оползень. Под угрозой находятся несколько жилых домов. Предполагаемый объем селевой массы составляет 100 тысяч кубометров. Жителей эвакуировали. На месте работают сотрудники МЧС.

Выйти здоровым из воды

Как не подцепить заразу на пляже?

Беларусь

На термометре до плюс 30 градусов. Из-за жары в Беларуси объявлено штормовое предупреждение. В некоторых регионах сохраняется пожарная опасность. Есть шанс на дожди и грозы, но только кратковременные.

Любители отдыха у водоемов открыли купальный сезон. Всего в стране около 400 официальных пляжей. В Минске – 23. Их усовершенствовали – добавили новые кабинки, беседки, шезлонги и детские площадки. Отремонтировали подъездные дороги, автостоянки и велодорожки. Акцент сделан на комфорте и безопасности. Спасатели предупреждают о рисках на воде. В помощь сотрудникам постов и станций ОСВОД подключились 800 сезонных работников.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
 
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