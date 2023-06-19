ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Виды и особенности рабочих перчаток ХБ

19.06.2023 12:03 — Разное | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Рабочие перчатки являются неотъемлемой частью личной защиты в производственной сфере. Более актуальными и востребованными являются хлопковые изделия. Перчатки из хлопчатобумажной ткани необходимы для предотвращения травм и порезов. Они универсальные и прекрасно подходят для множества отраслей, от строительства до обслуживания клиентов в ресторанах и кафе.

При выборе перчаток на сайте https://toriya.by/catalog/zashita-ruk/xlopchatobumazhnyie-perchatki/ нужно учитывать:

  • · производственные условия;
  • · длительность работы;
  • · характеристики моделей.

Основное предназначение этих перчаток – защита рук работников от повреждений механического характера, пыли, грязи и других факторов производственной среды. Благодаря материалу, который используется для производства таких перчаток, они обеспечивают высокую продуваемость и удобство при ношении.

Виды ХБ перчаток

Перчатки изготавливаются из различных материалов с разной плотностью и покрытием. Они отличаются надежностью, комфортом и экологичностью.

Существует несколько видов, которые могут быть использованы в зависимости от конкретного вида работы и условий ее выполнения:

  • · без ПВХ. Это изделия без какого-либо напыления или покрытия для обычных работ, связанных с физическим трудом в сельском хозяйстве, на механических работах и в быту;
  • · с ПВХ. Имеют вкрапления в виде точек на ладонях для обеспечения крепкого захвата инструментов или материалов. Легко стираются и служат достаточно долго;
  • · с латексным покрытием. Этот вид обеспечивает защиту от грязи и плотный захват предметов. Износостойкость и плотность перчаток повышена за счет двойного облива латексом. Стоит отметить, что тыльная часть изделия не подлежит пропитке, а манжеты плотно прилегают к руке;
  • · с нитриловым покрытием. Используются в отраслях, для которых характерны активное использование химикатов, повышенные температуры и прочие факторы, обуславливающие негативное влияния на организм человека. За счет покрытия они выдерживают существенные нагрузки.

Как выбрать

При выборе перчаток нужно обратить внимание:

  • · на плотность материала;
  • · покрытие;
  • · состав ткани;
  • · класс защиты;
  • · производителя.

Кроме того, при выборе следует учитывать размер и габариты рук, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.

В каталоге компании «Тория Стиль» представлены средства защиты рук, такие как хозяйственные перчатки, рукавицы специальные из хлопка и перчатки КЩС, которые можно заказать оптом в Минске.

 
 
В гостиничном бизнесе появились проблемы с кадрами. Что делать для удержания персонала
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by