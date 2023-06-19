Виды и особенности рабочих перчаток ХБ

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Рабочие перчатки являются неотъемлемой частью личной защиты в производственной сфере. Более актуальными и востребованными являются хлопковые изделия. Перчатки из хлопчатобумажной ткани необходимы для предотвращения травм и порезов. Они универсальные и прекрасно подходят для множества отраслей, от строительства до обслуживания клиентов в ресторанах и кафе.

При выборе перчаток на сайте https://toriya.by/catalog/zashita-ruk/xlopchatobumazhnyie-perchatki/ нужно учитывать:

· производственные условия;

производственные условия; · длительность работы;

длительность работы; · характеристики моделей.

Основное предназначение этих перчаток – защита рук работников от повреждений механического характера, пыли, грязи и других факторов производственной среды. Благодаря материалу, который используется для производства таких перчаток, они обеспечивают высокую продуваемость и удобство при ношении.

Виды ХБ перчаток

Перчатки изготавливаются из различных материалов с разной плотностью и покрытием. Они отличаются надежностью, комфортом и экологичностью.

Существует несколько видов, которые могут быть использованы в зависимости от конкретного вида работы и условий ее выполнения:

· без ПВХ. Это изделия без какого-либо напыления или покрытия для обычных работ, связанных с физическим трудом в сельском хозяйстве, на механических работах и в быту;

без ПВХ. Это изделия без какого-либо напыления или покрытия для обычных работ, связанных с физическим трудом в сельском хозяйстве, на механических работах и в быту; · с ПВХ. Имеют вкрапления в виде точек на ладонях для обеспечения крепкого захвата инструментов или материалов. Легко стираются и служат достаточно долго;

с ПВХ. Имеют вкрапления в виде точек на ладонях для обеспечения крепкого захвата инструментов или материалов. Легко стираются и служат достаточно долго; · с латексным покрытием. Этот вид обеспечивает защиту от грязи и плотный захват предметов. Износостойкость и плотность перчаток повышена за счет двойного облива латексом. Стоит отметить, что тыльная часть изделия не подлежит пропитке, а манжеты плотно прилегают к руке;

с латексным покрытием. Этот вид обеспечивает защиту от грязи и плотный захват предметов. Износостойкость и плотность перчаток повышена за счет двойного облива латексом. Стоит отметить, что тыльная часть изделия не подлежит пропитке, а манжеты плотно прилегают к руке; · с нитриловым покрытием. Используются в отраслях, для которых характерны активное использование химикатов, повышенные температуры и прочие факторы, обуславливающие негативное влияния на организм человека. За счет покрытия они выдерживают существенные нагрузки.

Как выбрать

При выборе перчаток нужно обратить внимание:

· на плотность материала;

на плотность материала; · покрытие;

покрытие; · состав ткани;

состав ткани; · класс защиты;

класс защиты; · производителя.

Кроме того, при выборе следует учитывать размер и габариты рук, чтобы обеспечить максимальный комфорт и безопасность.

В каталоге компании «Тория Стиль» представлены средства защиты рук, такие как хозяйственные перчатки, рукавицы специальные из хлопка и перчатки КЩС, которые можно заказать оптом в Минске.