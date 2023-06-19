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Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса

19.06.2023 13:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса
Денис Лыкошев. Фото: probusiness.io

28 июня в 19:00 «Про бизнес» совместно с торговой площадкой «Пульс цен» проведет бесплатный вебинар для бизнеса на тему: «Экспортные возможности торговых площадок: инструменты, кейсы, подводные камни». Регистрация на вебинар — по ссылке.

Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса

В рамках вебинара поговорим о том, как быстро запустить продажи на торговой площадке и масштабировать их. Обсудим, как эффективно работать на рынке своей страны, а также выйти на зарубежные. Рассмотрим успешные кейсы компаний и поделимся рекомендациями, которые помогут избежать ошибок.

В программе вебинара

  • Обзор действующих в Беларуси торговых площадок: преимущества и недостатки;
  • Рекомендации по быстрому запуску продаж на торговой площадке;
  • Обзор возможностей выхода на рынки России и Казахстана с помощью торговой площадки;
  • Обзор возможностей привлечения клиентов из дальнего зарубежья;
  • Полезные советы, чтобы избежать ошибок и грамотно использовать бюджет.

Спикер

Денис Лыкошев — директор по маркетингу торговой площадки «Пульс цен», эксперт в сфере онлайн-продвижения на В2В-рынке, кандидат экономических наук.

Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса
Денис Лыкошев. Фото: probusiness.io

Продолжительность вебинара: 60 минут.

Мероприятие пройдет в закрытом формате на платформе Zoom и будет бесплатным для всех участников, прошедших регистрацию. Ссылку для подключения к вебинару вы получите по e-mail, который укажете в форме регистрации.

После вебинара все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.

Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса

 
 
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28 июня в 19:00 «Про бизнес» совместно с торговой площадкой «Пульс цен» проведет бесплатный вебинар для бизнеса на тему: «Экспортные возможности торговых площадок:...
 
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