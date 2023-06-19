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Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса
19.06.2023 13:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
28 июня в 19:00 «Про бизнес» совместно с торговой площадкой
В рамках вебинара поговорим о том, как быстро запустить продажи на торговой площадке и масштабировать их. Обсудим, как эффективно работать на рынке своей страны, а также выйти на зарубежные. Рассмотрим успешные кейсы компаний и поделимся рекомендациями, которые помогут избежать ошибок.
В программе вебинара
Спикер
Денис Лыкошев — директор по маркетингу торговой площадки
Продолжительность вебинара: 60 минут.
Мероприятие пройдет в закрытом формате на платформе Zoom и будет бесплатным для всех участников, прошедших
После вебинара все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.
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Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса
28 июня в 19:00 «Про бизнес» совместно с торговой площадкой «Пульс цен» проведет бесплатный вебинар для бизнеса на тему: «Экспортные возможности торговых площадок:...
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