Как быстро найти клиентов на рынках России, Казахстана и дальнего зарубежья? Бесплатный вебинар для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Денис Лыкошев. Фото: probusiness.io

28 июня в 19:00 «Про бизнес» совместно с торговой площадкой «Пульс цен» проведет бесплатный вебинар для бизнеса на тему: «Экспортные возможности торговых площадок: инструменты, кейсы, подводные камни». Регистрация на вебинар — по ссылке .

В рамках вебинара поговорим о том, как быстро запустить продажи на торговой площадке и масштабировать их. Обсудим, как эффективно работать на рынке своей страны, а также выйти на зарубежные. Рассмотрим успешные кейсы компаний и поделимся рекомендациями, которые помогут избежать ошибок.

В программе вебинара

Обзор действующих в Беларуси торговых площадок: преимущества и недостатки;

Рекомендации по быстрому запуску продаж на торговой площадке;

Обзор возможностей выхода на рынки России и Казахстана с помощью торговой площадки;

Обзор возможностей привлечения клиентов из дальнего зарубежья;

Полезные советы, чтобы избежать ошибок и грамотно использовать бюджет.

Спикер

Денис Лыкошев — директор по маркетингу торговой площадки «Пульс цен» , эксперт в сфере онлайн-продвижения на В2В-рынке, кандидат экономических наук.



Денис Лыкошев. Фото: probusiness.io

Продолжительность вебинара: 60 минут.

Мероприятие пройдет в закрытом формате на платформе Zoom и будет бесплатным для всех участников, прошедших регистрацию . Ссылку для подключения к вебинару вы получите по e-mail, который укажете в форме регистрации.

После вебинара все участники получат материалы от экспертов в формате email-рассылки.