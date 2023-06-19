Патрулировать леса и водоемы в Беларуси начали с вертолетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МЧС Беларуси с вертолетов мониторит леса и водоемы. В страну пришла 30-градусная жара, а значит, вырос риск природных пожаров и купаний на стихийных пляжах. Авиаторы, заметив нарушения, оперативно передают информацию на землю. С проверкой в небе побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

«Сейчас мы находимся в вертолете МЧС, но полет не прогулочный. Это авиапатрулирование. Летим по маршруту с возможными локациями для несанкционированных купаний», – рассказала журналист.

Озера и реки – спасатели инспектируют каждый водоем. В жаркий сезон полеты совершают ежедневно. Отменяют мониторинг только в грозу.

«Мы смотрим, где находятся необорудованные пляжи. Есть ли там ОСВОД. Если его нет, а народ купается, делаем пометочки, чтобы ОСВОД занялся этим водоемом, оборудовал там буйки, лавочки», – пояснил летчик-наблюдатель Станислав Дивин.