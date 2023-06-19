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Патрулировать леса и водоемы в Беларуси начали с вертолетов
19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МЧС Беларуси с вертолетов мониторит леса и водоемы. В страну пришла 30-градусная жара, а значит, вырос риск природных пожаров и купаний на стихийных пляжах. Авиаторы, заметив нарушения, оперативно передают информацию на землю. С проверкой в небе побывала и корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Сейчас мы находимся в вертолете МЧС, но полет не прогулочный. Это авиапатрулирование. Летим по маршруту с возможными локациями для несанкционированных купаний», – рассказала журналист.
Озера и реки – спасатели инспектируют каждый водоем. В жаркий сезон полеты совершают ежедневно. Отменяют мониторинг только в грозу.
«Мы смотрим, где находятся необорудованные пляжи. Есть ли там ОСВОД. Если его нет, а народ купается, делаем пометочки, чтобы ОСВОД занялся этим водоемом, оборудовал там буйки, лавочки», – пояснил летчик-наблюдатель Станислав Дивин.
«Прокладываются специальные маршруты таким образом, чтобы совмещать две государственно важные задачи: это мониторинг лесных пожаров и анализ обстановки на водоемах», – рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.
Тем временем спасатели на земле обходят оборудованные пляжи и напоминают отдыхающим о безопасности. Когда на улице плюс 30, эти места привлекают многих горожан.
Главное правило – не оставлять детей без присмотра. Трагедия может случиться мгновенно. Через две минуты после попадания воды в легкие, человек теряет сознание. Об этом рассказывают родителям.
«У меня трое детей, и их надо переодеть, покормить. Вся моя энергия уходит на то, чтобы просто следить за ними, чтобы мои дети всегда были перед моими глазами», –поделилась отдыхающая Жанна.
По периметру пляжа – видеонаблюдение. Так спасатели видят обстановку на дежурных базах, а в нескольких метрах от воды – средства спасения.
Одно из нововведений – это установка на пляжах специальных щитов со спасательным жилетом и концом Александрова. И каждый, кто хочет оказать помощь и содействие человеку, может воспользоваться средствами.
С начала лета в стране уже произошло 20 несчастных случаев на воде. Поэтому мониторить ситуацию спасатели будут вплоть до сентября. На особом контроле – необорудованные пляжи
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Авиаторы, заметив нарушения, оперативно передают информацию на землю.
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