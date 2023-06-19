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В Беларуси и России будет действовать единый полис ОСАГО
19.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло модельный закон, который позволит водителям оформить полис ОСАГО как в России, так и в Беларуси.
Все страховые случаи, которые происходят на территории Союзного государства, для владельца единого полиса будут расценивать одинаково, сообщает
При этом автолюбители смогут сами решать, будет полис действовать на территории двух государств или той страны, где зарегистрирован автомобиль, отмечает издание.
Для того, чтобы закон начал работать, необходимо внести изменения в действующее законодательство двух стран.
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Принят модельный закон, который позволит одинаково расценивать все страховые случаи на территории двух стран.
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