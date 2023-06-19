В Беларуси и России будет действовать единый полис ОСАГО

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парламентское собрание Союза Беларуси и России приняло модельный закон, который позволит водителям оформить полис ОСАГО как в России, так и в Беларуси.

Все страховые случаи, которые происходят на территории Союзного государства, для владельца единого полиса будут расценивать одинаково, сообщает «Парламентская газета» .

При этом автолюбители смогут сами решать, будет полис действовать на территории двух государств или той страны, где зарегистрирован автомобиль, отмечает издание.

Для того, чтобы закон начал работать, необходимо внести изменения в действующее законодательство двух стран.