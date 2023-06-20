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Белорусские полярники вернулись домой из самой долгой антарктической экспедиции

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские полярники вернулись домой из самой долгой антарктической экспедиции

Белорусские полярники вернулись домой. В полугодовой командировке по вечной мерзлоте приняли участие 12 ученых, и они совершили впервые дальний поход от места проживания. Сегодня их чествуют коллеги из национальной академии наук, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Полярник – о работе в Антарктиде:

«Там бывает тепло – не ниже минус 50»
231 день в окружении вечной мерзлоты. Эта экспедиция стала самой долгой для белорусских полярников. За это время исследователи испытали себя в условиях долгой изоляции, и технику в экстремальной среде. Сейчас полярники шутят: легче привыкнуть к антарктическому холоду, чем к белорусской жаре.

Есть и другие свершения. Например, самый длинный для белорусов поход по Антарктиде. Ученые отошли от лагеря на 200 километров. Исследовали горные массивы, рельеф земли и природные особенности местности. Эти знания пригодятся для новых исследований.

«По ходу движения маршрута отбирались поверхностные научные пробы снега, льда, замерялись различные параметры природной среды. Что поразительно, даже на таком удалении от прибрежной зоны Антарктики, то есть внутри континента, обнаружены формы растительной жизни на скалах, на скальных выходах и так далее. То есть, в таких космических, без преувеличения, условиях», – рассказал руководитель 15-й белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

Во время экспедиции полярники выполнили семь научных программ и испытали новые отечественные приборные комплексы. Решили и вопрос питания: в рационе ученых стало больше белорусских продуктов.

Теперь в планах – расширять географию исследований с нескольких километров до тысячи, а также подготовиться к круглогодичной командировке на Южный полюс.



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В полугодовой командировке по вечной мерзлоте приняли участие 12 ученых, которые впервые в истории страны совершили дальний поход от места проживания.
 
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