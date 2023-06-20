Белорусские полярники вернулись домой из самой долгой антарктической экспедиции

Есть и другие свершения. Например, самый длинный для белорусов поход по Антарктиде. Ученые отошли от лагеря на 200 километров. Исследовали горные массивы, рельеф земли и природные особенности местности. Эти знания пригодятся для новых исследований.

«По ходу движения маршрута отбирались поверхностные научные пробы снега, льда, замерялись различные параметры природной среды. Что поразительно, даже на таком удалении от прибрежной зоны Антарктики, то есть внутри континента, обнаружены формы растительной жизни на скалах, на скальных выходах и так далее. То есть, в таких космических, без преувеличения, условиях», – рассказал руководитель 15-й белорусской антарктической экспедиции Алексей Гайдашов.

Во время экспедиции полярники выполнили семь научных программ и испытали новые отечественные приборные комплексы. Решили и вопрос питания: в рационе ученых стало больше белорусских продуктов.