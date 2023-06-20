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Белорусские полярники вернулись домой из самой долгой антарктической экспедиции
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские полярники вернулись домой. В полугодовой командировке по вечной мерзлоте приняли участие 12 ученых, и они совершили впервые дальний поход от места проживания. Сегодня их чествуют коллеги из национальной академии наук, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Есть и другие свершения. Например, самый длинный для белорусов поход по Антарктиде. Ученые отошли от лагеря на 200 километров. Исследовали горные массивы, рельеф земли и природные особенности местности. Эти знания пригодятся для новых исследований.
Во время экспедиции полярники выполнили семь научных программ и испытали новые отечественные приборные комплексы. Решили и вопрос питания: в рационе ученых стало больше белорусских продуктов.
Теперь в планах – расширять географию исследований с нескольких километров до тысячи, а также подготовиться к круглогодичной
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В полугодовой командировке по вечной мерзлоте приняли участие 12 ученых, которые впервые в истории страны совершили дальний поход от места проживания.
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