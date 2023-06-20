Кому и когда может потребоваться МРТ суставов

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Суставы могут болеть в любом возрасте. Даже маленькие дети сталкиваются с суставными болями в период активного роста. Чаще всего причиной становится травма, реже — заболевания. Чтобы разобраться в том, что происходит с суставами, врач может направить вас на МРТ. Это наиболее информативный и надежный способ диагностики, который позволит получить правильный диагноз и эффективное лечение.

Как понять, что нужно проверить суставы

Если вы придете к врачу и расскажете, что столкнулись со следующими симптомами и диагнозами, с большой вероятностью он направит вас на обследование:

· болезненность в суставах, отечность, скованность, чаще всего в утренние часы;

болезненность в суставах, отечность, скованность, чаще всего в утренние часы; · перенесенные травмы;

перенесенные травмы; · работа, связанная с физическим трудом, длительным пребыванием в одном положении, нагрузками на определенные суставы (строители, пианисты, скрипачи);

работа, связанная с физическим трудом, длительным пребыванием в одном положении, нагрузками на определенные суставы (строители, пианисты, скрипачи); · диагностированные артриты, артрозы;

диагностированные артриты, артрозы; · остеохондропатия;

остеохондропатия; · новообразования в суставах, мягких тканях;

новообразования в суставах, мягких тканях; · послеоперационный период.

Если вас регулярно беспокоят суставы и нужно пройти МРТ суставов, записаться на прием в ближайшее время можно по ссылке.

Какие суставы можно обследовать с помощью томографа

Любые. Это суставы:

· лучезапястные, кисти;

лучезапястные, кисти; · плечевые, локтевые;

плечевые, локтевые; · коленные, голеностопные;

коленные, голеностопные; · тазобедренные;

тазобедренные; · височно-нижнечелюстные.

Магнитно-резонансная томография обеспечивает предельно точную диагностику патологии суставов, костей и мягких тканей. Проведение исследования зачастую позволяет избежать инвазивных вмешательств, например, артроскопию сустава.

Как подготовиться к процедуре

Процедура не требует особой подготовки. Достаточно:

· отказаться от декоративной косметики в день приема, потому что в ней часто содержатся частицы металла;

отказаться от декоративной косметики в день приема, потому что в ней часто содержатся частицы металла; · исключить раздражающие факторы, которые могут мешать спокойно лежать внутри томографа (посетить туалет, принять успокоительные, другие необходимые препараты);

исключить раздражающие факторы, которые могут мешать спокойно лежать внутри томографа (посетить туалет, принять успокоительные, другие необходимые препараты); · снять все металлические предметы, которые могут снизить точность проводимого исследования;

снять все металлические предметы, которые могут снизить точность проводимого исследования; · предупредить доктора, что у вас имеются относительные противопоказания для процедуры (брекеты, элементы остеосинтеза, татуировки и прочее).

Доктор должен знать обо всех металлических элементах, которые находятся внутри пациента, если такие имеются. Например, это касается инсулиновых помп, нейростимуляторов, неферромагнитных клипс.

МРТ суставов хорошо тем, что позволяет выявить проблемы на начальной стадии. А это повышает успех на выздоровление и комфорт жизни!