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Кому и когда может потребоваться МРТ суставов
Источник материала: ИноСМИ
Суставы могут болеть в любом возрасте. Даже маленькие дети сталкиваются с суставными болями в период активного роста. Чаще всего причиной становится травма, реже — заболевания. Чтобы разобраться в том, что происходит с суставами, врач может направить вас на МРТ. Это наиболее информативный и надежный способ диагностики, который позволит получить правильный диагноз и эффективное лечение.
Как понять, что нужно проверить суставы
Если вы придете к врачу и расскажете, что столкнулись со следующими симптомами и диагнозами, с большой вероятностью он направит вас на обследование:
Если вас регулярно беспокоят суставы и нужно пройти МРТ суставов, записаться на прием в ближайшее время можно по ссылке.
Какие суставы можно обследовать с помощью томографа
Любые. Это суставы:
Магнитно-резонансная томография обеспечивает предельно точную диагностику патологии суставов, костей и мягких тканей. Проведение исследования зачастую позволяет избежать инвазивных вмешательств, например, артроскопию сустава.
Как подготовиться к процедуре
Процедура не требует особой подготовки. Достаточно:
Доктор должен знать обо всех металлических элементах, которые находятся внутри пациента, если такие имеются. Например, это касается инсулиновых помп, нейростимуляторов, неферромагнитных клипс.
МРТ суставов хорошо тем, что позволяет выявить проблемы на начальной стадии. А это повышает успех на выздоровление и комфорт жизни!
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