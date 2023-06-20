ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Кому и когда может потребоваться МРТ суставов

20.06.2023 13:58 — Разное | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

Суставы могут болеть в любом возрасте. Даже маленькие дети сталкиваются с суставными болями в период активного роста. Чаще всего причиной становится травма, реже — заболевания. Чтобы разобраться в том, что происходит с суставами, врач может направить вас на МРТ. Это наиболее информативный и надежный способ диагностики, который позволит получить правильный диагноз и эффективное лечение.

Как понять, что нужно проверить суставы

Если вы придете к врачу и расскажете, что столкнулись со следующими симптомами и диагнозами, с большой вероятностью он направит вас на обследование:

  • · болезненность в суставах, отечность, скованность, чаще всего в утренние часы;
  • · перенесенные травмы;
  • · работа, связанная с физическим трудом, длительным пребыванием в одном положении, нагрузками на определенные суставы (строители, пианисты, скрипачи);
  • · диагностированные артриты, артрозы;
  • · остеохондропатия;
  • · новообразования в суставах, мягких тканях;
  • · послеоперационный период.

Если вас регулярно беспокоят суставы и нужно пройти МРТ суставов, записаться на прием в ближайшее время можно по ссылке.

Какие суставы можно обследовать с помощью томографа

Любые. Это суставы:

  • · лучезапястные, кисти;
  • · плечевые, локтевые;
  • · коленные, голеностопные;
  • · тазобедренные;
  • · височно-нижнечелюстные.

Магнитно-резонансная томография обеспечивает предельно точную диагностику патологии суставов, костей и мягких тканей. Проведение исследования зачастую позволяет избежать инвазивных вмешательств, например, артроскопию сустава.

Кому и когда может потребоваться МРТ суставов


Как подготовиться к процедуре

Процедура не требует особой подготовки. Достаточно:

  • · отказаться от декоративной косметики в день приема, потому что в ней часто содержатся частицы металла;
  • · исключить раздражающие факторы, которые могут мешать спокойно лежать внутри томографа (посетить туалет, принять успокоительные, другие необходимые препараты);
  • · снять все металлические предметы, которые могут снизить точность проводимого исследования;
  • · предупредить доктора, что у вас имеются относительные противопоказания для процедуры (брекеты, элементы остеосинтеза, татуировки и прочее).

Доктор должен знать обо всех металлических элементах, которые находятся внутри пациента, если такие имеются. Например, это касается инсулиновых помп, нейростимуляторов, неферромагнитных клипс.

МРТ суставов хорошо тем, что позволяет выявить проблемы на начальной стадии. А это повышает успех на выздоровление и комфорт жизни!

 
 
Создание единой транспортной системы Союзного государства обсудили в Витебске
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by