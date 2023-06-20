Создание единой транспортной системы Союзного государства обсудили в Витебске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Транспортировка грузов без проверок, налаживание пассажирских перевозок и общая система страхования авто. Парламентарии Союзного государства работают над созданием новых единых законов. Для этого они встретились в белорусском Витебске, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Акцент в Союзном государстве на создание единой транспортной системы. Перевозку грузов сделают свободной, без дополнительных проверок. Так, создадут «бесшовные» пути. Парламентарии уверены: упростить нужно и передвижение жителей двух стран. Билеты на поезда и самолеты должны стать дешевле. Уже сейчас между белорусскими и российскими городами в неделю летают более 120 авиарейсов. С железнодорожными перевозками ситуация сложнее.

«Между крупными городами двух государств в приграничье отсутствует трансграничное железнодорожное пассажирское сообщение. Но ведь часть существующих маршрутов были отменены в период пандемии. Хочу подчеркнуть, что отменены без возврата, без восстановления. Коль отменено железнодорожное сообщение, стоит вопрос о том, чтобы заменить его альтернативными автомобильными перевозками», – отметил член Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту Игорь Комаровский.