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Создание единой транспортной системы Союзного государства обсудили в Витебске

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание единой транспортной системы Союзного государства обсудили в ВитебскеВитебске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»

Транспортировка грузов без проверок, налаживание пассажирских перевозок и общая система страхования авто. Парламентарии Союзного государства работают над созданием новых единых законов. Для этого они встретились в белорусском Витебске, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Акцент в Союзном государстве на создание единой транспортной системы. Перевозку грузов сделают свободной, без дополнительных проверок. Так, создадут «бесшовные» пути. Парламентарии уверены: упростить нужно и передвижение жителей двух стран. Билеты на поезда и самолеты должны стать дешевле. Уже сейчас между белорусскими и российскими городами в неделю летают более 120 авиарейсов. С железнодорожными перевозками ситуация сложнее.

«Между крупными городами двух государств в приграничье отсутствует трансграничное железнодорожное пассажирское сообщение. Но ведь часть существующих маршрутов были отменены в период пандемии. Хочу подчеркнуть, что отменены без возврата, без восстановления. Коль отменено железнодорожное сообщение, стоит вопрос о том, чтобы заменить его альтернативными автомобильными перевозками», – отметил член Комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту Игорь Комаровский.

А для тех, кто путешествует на личном авто, в Союзном государстве создадут единую систему страхования. Так, например, после ДТП на территории России белорусский водитель сможет получить компенсацию и наоборот. Застраховать машину можно будет не только на границе, но и в своем городе. Для работы такой системы создадут общие базы данных. Чтобы прийти к единым правилам в двух странах, парламентарии разрабатывают модельные законы. Уже реализовали почти 80% союзных программ. Всего же их 28.



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Теги: Витебск
 
 
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Чтобы прийти к единым правилам в двух странах, парламентарии разрабатывают модельные законы.
 
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