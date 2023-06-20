|
Создание единой транспортной системы Союзного государства обсудили в Витебске
20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusВитебске" height="100%" width="670">
МТРК «Мир»
Транспортировка грузов без проверок, налаживание пассажирских перевозок и общая система страхования авто. Парламентарии Союзного государства работают над созданием новых единых законов. Для этого они встретились в белорусском Витебске, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Акцент в Союзном государстве на создание единой транспортной системы. Перевозку грузов сделают свободной, без дополнительных проверок. Так, создадут «бесшовные» пути. Парламентарии уверены: упростить нужно и передвижение жителей двух стран. Билеты на поезда и самолеты должны стать дешевле. Уже сейчас между белорусскими и российскими городами в неделю летают более 120 авиарейсов. С железнодорожными перевозками ситуация сложнее.
А для тех, кто путешествует на личном авто, в Союзном государстве создадут единую систему страхования. Так, например, после ДТП на территории России белорусский водитель сможет получить компенсацию и наоборот. Застраховать машину можно будет не только на границе, но и в своем городе. Для работы такой системы создадут общие базы данных. Чтобы прийти к единым правилам в двух странах,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы прийти к единым правилам в двух странах, парламентарии разрабатывают модельные законы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)