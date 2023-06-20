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Итальянский деликатес: как производят прошутто в Беларуси?

20.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Итальянский деликатес: как производят прошутто в Беларуси?
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

Белорусские мясные деликатесы изготавливают по старинным и современным рецептам. Вкус колбас давно стал любимым для местного населения. Не исключение и прошутто – итальянская ветчина, сделанная из окорока высшего качества с приправами. Прошутто начали производить недавно, но покупатели уже оценили его по достоинству. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович отправилась в цех, чтобы узнать нюансы изготовления продукта. Подробности смотрите в программе «Сделано в Евразии».

  • С чего начинается производство прошутто?
  • Как эксперты оценивают пригодность мяса?
  • Какие специи используются?
  • Как обрабатывают мясо на производстве?


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Продукт появился на местных прилавках недавно, но покупатели уже его оценили. Подробности рассказываем в программе «Сделано в Евразии».
 
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