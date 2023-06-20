Итальянский деликатес: как производят прошутто в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские мясные деликатесы изготавливают по старинным и современным рецептам. Вкус колбас давно стал любимым для местного населения. Не исключение и прошутто – итальянская ветчина, сделанная из окорока высшего качества с приправами. Прошутто начали производить недавно, но покупатели уже оценили его по достоинству. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович отправилась в цех, чтобы узнать нюансы изготовления продукта. Подробности смотрите в программе «Сделано в Евразии» .