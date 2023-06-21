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Министры иностранных дел ОДКБ обсудили вопросы безопасности
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили взаимодействие с международными организациями и напряженность у границ. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В обсуждениях приняли участие главы МИД шести стран-участниц ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В некоторые документы участники встречи предложили внести изменения. Например, сократить до минимума время принятия решений по оказанию помощи государствам членам ОДКБ.
Кроме этого, министры приняли два заявления. Одно касается ситуации в Афганистане. Терроризм, наркотрафик, оргпреступность – партнеры Таджикистана по ОДКБ готовы помогать соседу в борьбе с этими вызовами. Второе заявление – о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве.
Если в одной из стран-участниц появится угроза суверенитету или стабильности, другие члены ОДКБ немедленно проведут консультации и сформируют миротворческие силы для помощи.
Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ также пройдёт в Минске в ноябре.
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В некоторые документы участники встречи предложили внести изменения.
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