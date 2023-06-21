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Министры иностранных дел ОДКБ обсудили вопросы безопасности

21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры иностранных дел ОДКБ обсудили вопросы безопасности Фото: Организация Договора о коллективной безопасности

Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили взаимодействие с международными организациями и напряженность у границ. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В обсуждениях приняли участие главы МИД шести стран-участниц ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В некоторые документы участники встречи предложили внести изменения. Например, сократить до минимума время принятия решений по оказанию помощи государствам членам ОДКБ.

«Важной инициативой является введение понятия экстренного применения сил и средств в передаче ряда функций от совета коллективной безопасности к совету министров обороны и комитету секретаря совета безопасности ОДКБ», – отметил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Кроме этого, министры приняли два заявления. Одно касается ситуации в Афганистане. Терроризм, наркотрафик, оргпреступность – партнеры Таджикистана по ОДКБ готовы помогать соседу в борьбе с этими вызовами. Второе заявление – о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве.

«Космос должен оставаться мирным и использоваться на благо всех народов. Мы призвали все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, принять срочные меры, направленные на предотвращение размещения оружия в космическом пространстве. Призвали все страны мира последовать примеру стран-членов ОДКБ», – подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

Почему ШОС способна изменить мировую конфигурацию

Пояснения политолога
Во внешней политике акцент сделали на сотрудничество с международными организациями. ООН может помочь ОДКБ в развитии миротворчества. Содружество независимых государств и ШОС – в противодействии разным вызовам.

Если в одной из стран-участниц появится угроза суверенитету или стабильности, другие члены ОДКБ немедленно проведут консультации и сформируют миротворческие силы для помощи.

Следующее заседание совета министров иностранных дел ОДКБ также пройдёт в Минске в ноябре.



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Теги: Минск
 
 
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В некоторые документы участники встречи предложили внести изменения.
 
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