Министры иностранных дел ОДКБ обсудили вопросы безопасности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Министры иностранных дел стран ОДКБ обсудили взаимодействие с международными организациями и напряженность у границ. В этом году Беларусь председательствует в организации, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В обсуждениях приняли участие главы МИД шести стран-участниц ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В некоторые документы участники встречи предложили внести изменения. Например, сократить до минимума время принятия решений по оказанию помощи государствам членам ОДКБ.

«Важной инициативой является введение понятия экстренного применения сил и средств в передаче ряда функций от совета коллективной безопасности к совету министров обороны и комитету секретаря совета безопасности ОДКБ», – отметил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Кроме этого, министры приняли два заявления. Одно касается ситуации в Афганистане. Терроризм, наркотрафик, оргпреступность – партнеры Таджикистана по ОДКБ готовы помогать соседу в борьбе с этими вызовами. Второе заявление – о недопущении гонки вооружений в космическом пространстве.

«Космос должен оставаться мирным и использоваться на благо всех народов. Мы призвали все государства, прежде всего обладающие крупным космическим потенциалом, принять срочные меры, направленные на предотвращение размещения оружия в космическом пространстве. Призвали все страны мира последовать примеру стран-членов ОДКБ», – подчеркнул министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник.

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