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Поджегшего флаг Беларуси иностранца задержали в Минске
21.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске задержан иностранец за надругательство над флагом Беларуси, сообщает МВД республики.
По данным милиции, 20 июня вечером на проспекте Независимости молодой человек сорвал со зданий три государственный флага, один из которых поджег.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело за надругательство над
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Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами страны.
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