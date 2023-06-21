Поджегшего флаг Беларуси иностранца задержали в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске задержан иностранец за надругательство над флагом Беларуси, сообщает МВД республики.

По данным милиции, 20 июня вечером на проспекте Независимости молодой человек сорвал со зданий три государственный флага, один из которых поджег.

«Благодаря информации республиканской системы мониторинга общественной безопасности оперативники Первомайского РУВД задержали 26-летнего иностранца», – говорится в сообщении Telegram-канала МВД страны.