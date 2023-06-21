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Всего 9,5% годовых. Ставка рефинансирования снижается с 28 июня 2023 года

21.06.2023 15:03 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Всего 9,5% годовых. Ставка рефинансирования снижается с 28 июня 2023 года

Уже шестое снижение ключевой ставки с начала года: 28 июня 2023 года ставка рефинансирования опускается с 9,75% до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт — с 10,75% до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт — с 8,75% до 8,5% годовых. Решение об этом 21 июня 2023 года приняло Правление Национального банка по итогам заседания по денежно-кредитной политике. Прошлое снижение было 31 мая.

— Сохраняется тенденция замедления инфляционных процессов, — говорится в сообщении пресс-службы регулятора. — В мае 2023 года потребительские цены снизились относительно апреля на 0,3%. На этом фоне показатель годовой инфляции уменьшился до 3,7% с 4,7% месяцем ранее. Сохраняется также устойчивая динамика к замедлению основных компонентов индекса потребительских цен. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,3% с 4,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция — до 3,4% с 4,6%.

В ближайшие месяцы на фоне ожидаемых низких месячных значений инфляции показатель годового прироста потребительских цен не превысит уровень 5%.

Продолжается восстановление белорусской экономики. Поддержку росту ВВП оказывает постепенное увеличение внутреннего потребления, сопровождаемое сопоставимым ростом предложения товаров и услуг. Расширение платежеспособного спроса поддерживается за счет кредитных ресурсов банков в национальной валюте, доступность которых для организаций и граждан повысилась на фоне снижения процентных ставок. Средняя процентная ставка по вновь выдаваемым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в мае 2023 года составила 8,32% годовых против 8,65% годовых месяцем ранее.

Проинфляционные риски по-прежнему оцениваются как умеренные. Остаются повышенными темпы прироста рублевой денежной массы, что во многом связано с процессами девалютизации экономики. Одновременно сохраняется высокой доля ликвидных активов в структуре денежных сбережений населения в условиях сдержанной сберегательной активности граждан.

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Уже шестое снижение ключевой ставки с начала года: 28 июня 2023 года ставка рефинансирования опускается с 9,75% до 9,5% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 10,75% до 10,5%...
 
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