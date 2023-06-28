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Посольство Узбекистана в Минске готовятся к проведению президентских выборов

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посольство Узбекистана в Беларуси готовятся к досрочным выборам президента. До голосования осталось чуть меньше двух недель, сообщает «МИР 24».

«Девятого июля в восемь часов утра у нас открывается избирательный участок номер семь, который прикреплен к округу города Ташкента. И до восьми часов вечера мы будем принимать наших соотечественников. Наблюдатели тоже будут находиться здесь, в посольстве. Это обычно представители исполкома СНГ, местных органов власти. В их присутствии мы открываем урны и ведем подсчет, составляем протокол, отправляем в Ташкент», – заявил временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Республике Беларусь Рахматулла Назаров.

Про выборную кампанию рассказали белорусским депутатам, политикам и наблюдателям. Дипломаты раскрыли детали выборов. Уровень готовности оценивается, как высокий. Список из ста избирателей составлен. Баннеры расклеены, а бюллетени уже в пути. На выборах в Узбекистане будут и белорусы. Они поедут в Ташкент как международные наблюдатели.



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На выборах в Узбекистане будут и белорусы. Они поедут в Ташкент как международные наблюдатели
 
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