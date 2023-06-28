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Посольство Узбекистана в Минске готовятся к проведению президентских выборов
28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Посольство Узбекистана в Беларуси готовятся к
Про выборную кампанию рассказали белорусским депутатам, политикам и наблюдателям. Дипломаты раскрыли детали выборов. Уровень готовности оценивается, как высокий. Список из ста избирателей составлен. Баннеры расклеены, а бюллетени уже в пути. На выборах в Узбекистане будут и белорусы. Они поедут в Ташкент как международные наблюдатели.
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На выборах в Узбекистане будут и белорусы. Они поедут в Ташкент как международные наблюдатели
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