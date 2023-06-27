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Лукашенко поблагодарил семьи военных за поддержку боеготовности армии
27.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Белорусский лидер провел рабочую встречу с министром обороны Виктором Хрениным и высоко оценил готовность военнослужащих страны к любым вызовам, передает «МИР 24».
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Президент Беларуси высоко оценил готовность военнослужащих страны к любым вызовам.
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