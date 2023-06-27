Лукашенко поблагодарил семьи военных за поддержку боеготовности армии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что во время мятежа в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность. Белорусский лидер провел рабочую встречу с министром обороны Виктором Хрениным и высоко оценил готовность военнослужащих страны к любым вызовам, передает «МИР 24».

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные, и милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть. Но я хочу подчеркнуть и в канун праздника поблагодарить ваши тылы: семьи, жен, детей. Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли», – сказал Лукашенко.