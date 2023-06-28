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Беларусь начала продавать сахар Молдове

28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский сахар впервые продан в Молдову через товарную биржу. Покупатель – крупнейший поставщик сахара в страну. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева знает больше.

С молотка в Молдову ушло 210 тонн песка. Первая партия – пробная и поэтому небольшая. Есть время продумать логистику, изучить документацию, оценить товар.

Эксперты считают: эта сделка – отправная точка для регулярных поставок сахара в Молдову. С таких же пробных сделок началась работа с ныне крупнейшими покупателями белорусского сахара: компаниями из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана.

«Это начало. В дальнейшем объемы будут наращиваться. Завод знакомится с покупателем, поэтому поступательно все заводы будут пробовать сотрудничать с нашим новым покупателем и затем налаживать уже более тесный контакт и увеличивать объемы», – сказала начальник управления торгов сельхозпродукцией Белорусской товарной биржи Оксана Богдасарова.

Всего в Беларуси четыре завода по производству сахара. Для них рынок Молдовы перспективен: страна ежегодно потребляет свыше 80 тысяч тонн песка.

Белорусская товарная биржа запустила торги сахаром в августе прошлого года. За это время в них уже поучаствовали 25 компаний из восьми государств. Всего продали 20 тысяч тонн белорусского песка.



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Белорусская товарная биржа запустила торги сахаром в августе прошлого года. За это время в них уже поучаствовали 25 компаний из восьми государств.
 
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