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Беларусь начала продавать сахар Молдове
28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский сахар впервые продан в Молдову через товарную биржу. Покупатель – крупнейший поставщик сахара в страну. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева знает больше.
С молотка в Молдову ушло 210 тонн песка. Первая партия – пробная и поэтому небольшая. Есть время продумать логистику, изучить документацию, оценить товар.
Эксперты считают: эта сделка – отправная точка для регулярных поставок сахара в Молдову. С таких же пробных сделок началась работа с ныне крупнейшими покупателями
Всего в Беларуси четыре завода по производству сахара. Для них рынок Молдовы перспективен: страна ежегодно потребляет свыше 80 тысяч тонн песка.
Белорусская товарная биржа запустила торги сахаром в августе прошлого года. За это время в них уже поучаствовали 25 компаний из восьми государств. Всего продали 20 тысяч тонн белорусского песка.
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Белорусская товарная биржа запустила торги сахаром в августе прошлого года. За это время в них уже поучаствовали 25 компаний из восьми государств.
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