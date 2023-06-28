Общий трафик на все умные устройства. Как бизнесу экономить на мобильном интернете

Источник материала: ProBusiness



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Современный бизнес часто связан с использованием множества умных устройств. Некоторым компаниям нужны десятки различных девайсов — например, бизнесу в сфере ритейла, транспорта или энергетики. И каждый из гаджетов необходимо подключить к интернету, чтобы интегрировать в общую систему и бизнес-процессы. Для компании это сопряжено с расходами и трудностями: нужен интернет-пакет для каждого устройства, контроль за расходом мобильного трафика.

Мобильный оператор life:) открыл для белорусского рынка услугу «Совместный интернет» . Она позволяет подключить общий пакет интернет-трафика на группу устройств. Как результат — экономия денег за неизрасходованный трафик и упрощение работы специалистов, которым больше не придется вести постоянный контроль за каждым устройством. Узнали у клиентов life:), как помог сервис их бизнесу.

Услуга «Совместный интернет» от life:) помогает объединить системы видеонаблюдения, охранные сигнализации, GPS-трекеры и другие умные устройства в одну группу с общим интернет-пакетом. Для данного предложения действует побайтовая тарификация.

«Совместный интернет»: общий интернет-пакет на всю группу умных устройств

Что такое «Совместный интернет»? Говоря метафорически, это наполненный бассейн, из которого все устройства одной компании черпают столько трафика, сколько необходимо. И продолжается это до тех пор, пока ресурсы в бассейне не закончатся.

«Мы видим спрос и интерес со стороны компаний, которые используют в своей работе различные виды смарт-устройств. Например, транспортная сфера, в которой автомобили оборудованы GPS-трекерами, или же сфера энергетики, где установлены SIM-карты в большом количестве устройств. Услуга ориентирована в первую очередь на сегмент М2М/IoT (machine-to-machine / Internet of Things). Пользователи в состоянии контролировать расход трафика, а вот устройство не всегда может вести себя предсказуемо. Именно поэтому наша услуга особенно актуальна для сферы телеметрии», — рассказывает Бахаттин Мурат Алтунташ, заместитель Генерального директора по маркетингу мобильного оператора life:).

Услуга «Совместный интернет» появилась в 2019 году. К этой идее компания пришла, исходя из анализа технологий и тенденций на мировом телеком-рынке. Оказалось, что такая услуга очень популярна в других странах, но в Беларуси ее пока никто из операторов не предлагал.

В обычном способе тарификации каждому устройству дается свой пакет услуг, в котором представлено определенное количество трафика для передачи данных. Если не успеваете его использовать — остаток трафика сгорает в начале следующего месяца, если перерасход — необходимо доплачивать оператору. А «Совместный интернет» предлагает другой вариант использования: предоставляется общий пакет услуг не на одну линию (устройство), а на несколько. Им могут пользоваться все клиенты, подключенные к этой услуге на равных условиях. Какие-то устройства могут использовать больше трафика, другие меньше. Все это будет суммироваться и позволит рационально использовать пакетное предложение.

«Мы получили колоссальную экономию нашего времени и денежных средств»



Артем Коваленок

Специалист транспортного отдела по телематике Anytime

— Anytime — это популярная в Беларуси каршеринговая служба. Мы предоставляем нашим клиентам автомобили, которыми они могут пользоваться, не приобретая личный транспорт.

Сфера нашей деятельности подразумевает использование навигационного оборудования, которое помогает осуществлять контроль и учет многих важных составляющих в автомобиле, и, конечно же, дает возможность передавать управление транспортным средством нашим клиентам. Для этого нам необходима мобильная связь.





Мы пользовались услугами всех мобильных операторов нашей страны, но условия, которые бы подходили конкретно нашей компании (по тарифным планам и предоставляемому пакету услуг), нашли только у life:).

Менеджер life:) сам вышел на связь чуть больше года назад с предложением протестировать услугу. Нам сразу же понравилось, так как списание интернет-трафика проходило с одного счета. Больше не приходится вести контроль за каждым автомобилем и его потреблением трафика. Мы знаем, что у нас есть 50 ГБ на все транспортные средства и это упрощает процесс анализа расходов. В этом и есть уникальность предложения «Совместный интернет». Никто до этого из белорусских операторов не смог предложить такое гибкое и удобное предложение для бизнеса.

На этапах подключения «Совместного интернета» никаких сложностей не возникло. Были только вопросы, на которые специалисты компании оперативно отвечали.





Отдельно хочется отметить, что life:) придерживается клиентоориентированного подхода, что для нас немаловажно. Например, у нас случилась неприятная ситуация, которую не смогли предусмотреть. Одна из машин выехала за границу. Включился роуминг, а мы узнали об этом не сразу. Написали письмо в life:), в котором объяснили, почему не смогли предусмотреть эту ситуацию. В итоге нам снизили сумму, которую компания должна была оплатить.

С услугой «Совместный интернет» мы получили колоссальную экономию времени и денежных средств. Мы высоко оцениваем качество услуг оператора life:), поэтому лично я уже не раз рекомендовал коллегам из других компаний обратить внимание на это уникальное для Беларуси предложение по совместному интернету.

«Рекомендуем бизнесу и партнерам услуги life:), так как лично смогли убедиться в их качестве»



Влада Яхимович

Представитель шеринга электросамокатов BusyFly в Беларуси

— BusyFly предоставляет услуги по шерингу электросамокатов в Беларуси. Наш сервис доступен во многих городах страны. Электросамокатами пользуются в Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Барановичах и других уголках Беларуси.

В 2022 году мы решили изучить белорусский рынок по предоставлению мобильного интернета для наших электросамокатов. До этого пользовались сервисом поставщика из Эстонии.





Приняли решение остановиться именно на life:), так как это было самое выгодное и удобное предложение. Нас устроили цены, да и данное решение полностью закрывает наши потребности.

life:) предоставил необходимое количество SIM-чипов, благодаря которым работает наш сервис и электросамокаты. С функционалом разбираться не пришлось, потому что необходимо просто вставить SIM-карту в электросамокат и все! Никаких специфических знаний не потребовалось, life:) все делает за нас. Мы получили качественную связь, благодаря которой успешно работает наше оборудование.

Мы довольны сотрудничеством с life:). С нами работает менеджер, и мы всегда можем оперативно получить ответы на возникшие вопросы, так как она всегда находится с нами на связи. Мы можем рекомендовать бизнесу и партнерам услуги оператора life:), так как лично смогли убедиться в их качестве.

«Мы предлагаем удобное решение, которое помогает бизнесу сократить затраты и упростить работу с большим количеством SIM-карт»

При стандартном подходе компании необходимо регулярно принимать решения по каждой линии, а «Совместный интернет» позволяет назначать один пакет трафика на большое количество устройств.

«На протяжении четырех лет существования услуги мы получаем положительные отзывы от клиентов, потому что смогли предложить удобное решение, которое помогает бизнесу сократить затраты и упростить работу с большим количеством SIM-карт. Сейчас мы предлагаем пакеты от 1 до 50 ГБ — для наших клиентов на данный момент этого достаточно. Однако вполне вероятно, что в будущем мы расширим предложение, в первую очередь, для клиентов с системами видеонаблюдения», — делится Бахаттин Мурат Алтунташ.

С услугой «Совместный интернет» бизнес получает ряд преимуществ для себя:

Экономия средств. Компания не будет переплачивать за неиспользованный объем трафика. Это особенно выгодно бизнесам, которые используют много умных устройств, а объемы интернет-потребления каждого из них низкие. Технически у нас есть возможность обслуживания сотен и даже тысяч линий, подключенных к одному пакету.

Компания не будет переплачивать за неиспользованный объем трафика. Это особенно выгодно бизнесам, которые используют много умных устройств, а объемы интернет-потребления каждого из них низкие. Технически у нас есть возможность обслуживания сотен и даже тысяч линий, подключенных к одному пакету. Компании не нужно отслеживать каждое устройство , не нужен дополнительный контроль за перерасходом трафика.

, не нужен дополнительный контроль за перерасходом трафика. Сотрудникам компании не требуются специальные знания при подключении и использовании сервиса «Совместный интернет». Администратору услуги со стороны клиента доступен личный кабинет с информацией обо всех линиях.



