О чем пишут мировые СМИ: цифровой евро и суд над Кевином Спейси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Европейская комиссия опубликует 28 июня предложение, которое станет правовой основой для запуска цифрового евро. Европейский центральный банк намерен официально дать «зеленый свет» цифровой валюте в октябре 2023 года, а доступна она станет предположительно в 2027, сообщает France 24 . Валюта будет доступна для физических лиц, проживающих в Еврозоне, и ее гостей. Ей будет присвоен статус «законного платежного средства». При этом предполагается ограничить количество денег, которые люди могут хранить в цифровых единицах – предположительно не более 3000 евро (3300 долларов).

В Лондоне 28 июня начнется суд над актером Кевином Спейси. Ему предъявлено 12 обвинений в сексуальном насилии, непристойных действиях и принуждении лица к сексуальным действиям без согласия, сообщает The Guardian. Указанные действия происходили в период с 2001 по 2013 годы. Сам Спейси не признал своей вины. Сейчас 63-летнему актеру предстоит лично явиться в королевский суд Саутуорка. Судебный процесс продлится четыре недели.

Второй космический наноспутник BSUSat-2 Белорусского государственного университета был успешно выведен на орбиту. Старт состоялся в России с космодрома «Восточный», сообщает «Беларусь сегодня» . Спутник был выведен на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 41 российским и иностранным спутником в качестве попутной нагрузки. Аппарат уже передал первый сигнал, который сейчас обрабатывают специалисты. Работа над создание спутника велась с 2018 года. Первый наноспутник был запущен 29 октября 2018 года в Китае с космодрома Цзюцюань.

Казахстан планирует увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн. Этот вопрос обсуждался в Астане на 11-м заседании Казахстанско-швейцарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает «Казахстанская правда» . По итогам 2022 года товарооборот между двумя странами составил $1,4 млрд. Власти Казахстана готовы расширить перечень экспортных товаров на 90 товарных позиций на сумму $546,4 млн. Среди них: товары премиального сегмента, такие как икра, рыба и мед.