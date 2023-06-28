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О чем пишут мировые СМИ: цифровой евро и суд над Кевином Спейси
28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Европейская комиссия опубликует 28 июня предложение, которое станет правовой основой для запуска цифрового евро. Европейский центральный банк намерен официально дать «зеленый свет» цифровой валюте в октябре 2023 года, а доступна она станет предположительно в 2027, сообщает
В Лондоне 28 июня начнется суд над актером Кевином Спейси. Ему предъявлено 12 обвинений в сексуальном насилии, непристойных действиях и принуждении лица к сексуальным действиям без согласия, сообщает
Второй космический наноспутник BSUSat-2 Белорусского государственного университета был успешно выведен на орбиту. Старт состоялся в России с космодрома «Восточный», сообщает
Казахстан планирует увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн. Этот вопрос обсуждался в Астане на 11-м заседании Казахстанско-швейцарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает
В Майлуу-Суу в Кыргызстане построят малую ГЭС. Стоимость проекта составит Стоимость проекта составит $35 млн, сообщает
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Цифровой евро будет доступен жителям и гостям Еврозоны предположительно с 2027 года. В Лондоне начинается судебный процесс по делу Кевина Спейси.
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