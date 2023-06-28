Лидеров эффективности маркетинга в Беларуси определит профессиональная премия Advertising & Marketing Awards

Источник материала: ProBusiness





Престижная премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards , которая является символом достижений в сфере маркетинга и рекламы Беларуси, продолжает прием конкурсных работ.

Премия ADMA поощряет наиболее эффективные маркетинговые проекты, реализованные белорусскими брендами и агентствами как на локальном, так и зарубежных рынках.

Впервые премия состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств ( АКМА ). Премия призвана объединять участников рынка маркетинга и коммуникаций и способствовать развитию индустрии.

Advertising & Marketing Awards проводится согласно международным регламентам оценки эффективности маркетинга, привлекая внимание к идеям, которые демонстрируют измеримые результаты, доказывая, что эффективность — это успех, выраженный количественно.

Статус победителя премии Advertising & Marketing Awards позволит маркетинговой команде бренда или агентства подтвердить свою экспертизу в сфере эффективности маркетинга.

По итогам проведения премии ADMA 2023 будут составлены Рейтинг эффективности брендов , Рейтинг эффективности агентств и Персональный рейтинг маркетологов .

Рейтинги эффективности продвигают эффективные маркетинговые практики, служат индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке, указывают векторы развития индустрии коммуникаций, повышают конкурентоспособность брендов на внутреннем и внешних рынках. Целью Персонального рейтинга маркетологов является профессиональная и компетентная оценка персональных достижений маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении маркетинговых и рекламных кампаний, поощрение наиболее успешных с точки зрения эффективности проектов и кампаний и их авторов.

Интерес к премии ADMA растет с каждым годом, члены жюри отмечают высокий уровень конкурсных проектов и конкуренции. Последние несколько лет стали подтверждением того, что креативность особенно востребована именно в условиях ограничений и вызовов, которые бросает кризис, тем самым выступая катализатором роста эффективности рекламных кампаний и брендов.

Премия Advertising & Marketing Awards 2023 включает 2 категории номинаций:

23 номинации категории товары и услуги;

22 специальные номинации за особые достижения в маркетинге.

Проект можно подать в одну категорийную и несколько специальных номинаций, которые демонстрируют эффективность проектов в определенном направлении. К участию принимаются проекты, реализованные на локальном или зарубежных рынках в период с 1 января 2021 года по 28 сентября 2023 года.

Оценивать конкурсные работы ADMA 2023 будут более 70 экспертов — профессионалов в сфере маркетинга и коммуникаций с высокими достижениями эффективности, в том числе, и представители Персонального рейтинга маркетологов 2022 .

Критериями оценки конкурсных проектов выступают: проблема, контекст и цели 20% от общего балла, инсайты и стратегическая идея 20%, реализация, воплощение идеи в жизнь 25%, результаты 35%.

Участники премии отмечают, что подготовка кейсов требует времени и тщательной проработки конкурсной заявки, однако тем ценнее в последствии получить признание профессионального жюри, их экспертизу и рекомендации.