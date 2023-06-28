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Лидеров эффективности маркетинга в Беларуси определит профессиональная премия Advertising & Marketing Awards
28.06.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Престижная премия эффективности маркетинга
Премия ADMA поощряет наиболее эффективные маркетинговые проекты, реализованные белорусскими брендами и агентствами как на локальном, так и зарубежных рынках.
Впервые премия состоялась в 2016 году, инициатором и соорганизатором выступила Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств (
Advertising & Marketing Awards проводится согласно международным регламентам оценки эффективности маркетинга, привлекая внимание к идеям, которые демонстрируют измеримые результаты, доказывая, что эффективность — это успех, выраженный количественно.
Статус победителя премии Advertising & Marketing Awards позволит маркетинговой команде бренда или агентства подтвердить свою экспертизу в сфере эффективности маркетинга.
По итогам проведения премии ADMA 2023 будут составлены
Рейтинги эффективности продвигают эффективные маркетинговые практики, служат индустриальным ориентиром при выборе партнера для работы на рынке, указывают векторы развития индустрии коммуникаций, повышают конкурентоспособность брендов на внутреннем и внешних рынках. Целью Персонального рейтинга маркетологов является профессиональная и компетентная оценка персональных достижений маркетологов Беларуси с учетом достигнутого результата при проведении маркетинговых и рекламных кампаний, поощрение наиболее успешных с точки зрения эффективности проектов и кампаний и их авторов.
Интерес к премии ADMA растет с каждым годом, члены жюри отмечают высокий уровень конкурсных проектов и конкуренции. Последние несколько лет стали подтверждением того, что креативность особенно востребована именно в условиях ограничений и вызовов, которые бросает кризис, тем самым выступая катализатором роста эффективности рекламных кампаний и брендов.
Премия Advertising & Marketing Awards 2023 включает 2 категории номинаций:
Проект можно подать в одну категорийную и несколько специальных номинаций, которые демонстрируют эффективность проектов в определенном направлении. К участию принимаются проекты, реализованные на локальном или зарубежных рынках в период с 1 января 2021 года по 28 сентября 2023 года.
Оценивать конкурсные работы ADMA 2023 будут более 70 экспертов — профессионалов в сфере маркетинга и коммуникаций с высокими достижениями эффективности, в том числе, и представители
Критериями оценки конкурсных проектов выступают: проблема, контекст и цели 20% от общего балла, инсайты и стратегическая идея 20%, реализация, воплощение идеи в жизнь 25%, результаты 35%.
Участники премии отмечают, что подготовка кейсов требует времени и тщательной проработки конкурсной заявки, однако тем ценнее в последствии получить признание профессионального жюри, их экспертизу и рекомендации.
Конкурсные проекты принимаются до 28 сентября. Для того, чтобы принять участие в премии, необходимо
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Лидеров эффективности маркетинга в Беларуси определит профессиональная премия Advertising & Marketing Awards
Престижная премия эффективности маркетинга Advertising & Marketing Awards, которая является символом достижений в сфере маркетинга и рекламы Беларуси,...
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