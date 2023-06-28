Белорусские спортсмены и тренеры поделились ожиданиями от II Игр СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

До старта II Игр СНГ осталось чуть больше месяца. Подготовку объектов проверили организаторы, а сейчас с аренами знакомятся иностранные делегации, передает корреспондент «МИР 4» Галина Пузына.



Свою программу для Игр СНГ белорусские гимнастки начали готовить за восемь месяцев и до сих пор продолжают отрабатывать элементы. Каждый день по две тренировки.

«Пытались составить оригинальные программы, взять выразительностью и чистотой. Потому что я понимаю, какая сложность у команды России, которая наш основной соперник. Мы очень к ним стараемся подвинуться», – рассказала тренер юниорской сборной Беларуси в групповом упражнении Марина Гончарова.

«Интересный формат турнира, потому что это будет командная борьба, это будет личная борьба. Выступать за команду всегда ответственнее. Давно не было такого большого турнира в нынешних реалиях. Это очень важно. Важно не терять конкурентоспособность и продолжать на высоком международном уровне», – поделилась призер чемпионатов Европы Анастасия Салос.



Всю белорусскую делегацию вакцинируют от кори. Спортсмены сборной уже прошли обязательный медосмотр. За пару недель до старта Игр их ждет еще одно экспресс-обследование. Однако соревнования соберут не только спортсменов, но и большую команду медиков.

«Только спортивных врачей – 150 человек. Это не считая скорой помощи, не считая людей, которые будут задействованы в стационарах, больницах и так далее. У нас около 50 больниц по стране, которые будут работать исключительно на Игры. У нас создан оперативно-координационный центр по всем направлениям деятельности, в том числе медицины», – рассказала заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-практического центра спорта Ольга Мартынова.

Первой спортивной площадкой, которую увидят делегации, станет «Минск-арена». Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия Игр. Обязательные тренировки по хоккею перенесут в другую часть комплекса.



«Наш комплекс не зря называется многофункциональным, многопрофильным. Именно потому что в самые кратчайшие сроки он может трансформироваться под конкретную задачу. Будь то спортивные мероприятия или развлекательные. Именно так будет. Лед растапливается либо закрывается специальным термопокрытием. Далее уже идет установка необходимого оборудования или систем», – рассказала ведущий маркетолог спортивно-развлекательного комплекса «Минск-арена» Андрей Цариков.



Программа спортивного праздника есть на официальном сайте II Игр СНГ. Там же можно найти туристические и гастрономические маршруты в городах, где пройдут состязания.