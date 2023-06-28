Матвиенко: Промкооперация помогает России и Беларуси наращивать объемы производства

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28.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам Х Форума регионов России и Беларуси. Он проходит в эти дни в Уфе, там находятся руководители верхних палат парламентов двух стран. В общей сложности на полях форума подписали больше 100 новых международных соглашений, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.
В Уфе подвели итоги X Форума регионов России и Беларуси. И они впечатляют. За последние годы сотрудничество двух стран стало еще крепче. В том числе благодаря межпарламентским связям, хорошему взаимодействию на региональном уровне.
На пленарном заседании к участникам форума по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин. Он особо подчеркнул растущие связи между регионами Беларуси и России. Причем с каждым годом
«Российская Федерация является главным торговым партнером Республики Беларусь, ее доля в географической структуре внешней торговли республики составляет 55%. За четыре месяца этого года товарооборот составил порядка 17 миллиардов долларов. Я думаю, что эта планка прошлого года будет превышена несомненно», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.
В эти дни в рамках форума действовало много совместных секций в самых разных областях. Аграрная политика, современные информационные технологии, туризм и общественная дипломатия. На одной из площадок работала и директор белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Ольга Шпилевская. На форуме она представляла Союз женщин Беларуси.
«Очень приятно, что на форуме было много времени уделено народной дипломатии. То есть объединению наших гражданских обществ и общественных объединений. Мне кажется, это не менее важно, чем объединение экономическое, политическое или еще какое-то. Мы знаем, что народная дипломатия способна решать проблемы эффективнее, чем государственные органы», – сказала Ольга Шпилевская.
Больше 100 соглашений о сотрудничестве и контракты на сумму в 110 миллиардов российских рублей. И, как отметили главы верхних палат парламентов России и Беларуси, это не предел.
Рекордные цифры не только в торговле и экономике. В Уфе на фестивале «Улица Дружбы» установили настоящий дружеский рекорд – самый массовый хоровод в национальных костюмах. 2834 человека из 54 районов и девяти городов Башкортостана. Такого в мире еще не было.
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В Уфе подвели итоги Форума регионов Беларуси и России. Подписано больше 100 международных соглашений.
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