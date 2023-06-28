Матвиенко: Промкооперация помогает России и Беларуси наращивать объемы производства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам Х Форума регионов России и Беларуси. Он проходит в эти дни в Уфе, там находятся руководители верхних палат парламентов двух стран. В общей сложности на полях форума подписали больше 100 новых международных соглашений, передает корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

В Уфе подвели итоги X Форума регионов России и Беларуси. И они впечатляют. За последние годы сотрудничество двух стран стало еще крепче. В том числе благодаря межпарламентским связям, хорошему взаимодействию на региональном уровне.

На пленарном заседании к участникам форума по видеосвязи обратился президент России Владимир Путин. Он особо подчеркнул растущие связи между регионами Беларуси и России. Причем с каждым годом все больше российских субъектов находят партнеров в Беларуси и сотрудничают напрямую. И это не только сфера торговли и экономики, научно-техническая совместная работа. Активно развиваются культурные и гуманитарные связи, туристическое направление. К участникам форума обратился и Александр Лукашенко. Он отметил, что даже в самые сложные в России и Беларуси времена отношения на уровне регионов всегда развивались.

«Мы делаем акцент на высокотехнологические сферы, на новые технологии. Потенциал России и Беларуси здесь очень большой. Мы делаем акцент на совместные проекты, на более плотную промышленную кооперацию, что помогает России и Белоруссии наращивать объемы промышленного производства», – отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

«Российская Федерация является главным торговым партнером Республики Беларусь, ее доля в географической структуре внешней торговли республики составляет 55%. За четыре месяца этого года товарооборот составил порядка 17 миллиардов долларов. Я думаю, что эта планка прошлого года будет превышена несомненно», – сказала председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

В эти дни в рамках форума действовало много совместных секций в самых разных областях. Аграрная политика, современные информационные технологии, туризм и общественная дипломатия. На одной из площадок работала и директор белорусского представительства телерадиокомпании «Мир» Ольга Шпилевская. На форуме она представляла Союз женщин Беларуси.

«Очень приятно, что на форуме было много времени уделено народной дипломатии. То есть объединению наших гражданских обществ и общественных объединений. Мне кажется, это не менее важно, чем объединение экономическое, политическое или еще какое-то. Мы знаем, что народная дипломатия способна решать проблемы эффективнее, чем государственные органы», – сказала Ольга Шпилевская.

Больше 100 соглашений о сотрудничестве и контракты на сумму в 110 миллиардов российских рублей. И, как отметили главы верхних палат парламентов России и Беларуси, это не предел.

«Наши ученые, как башкирские, так и Республики Беларусь, работают над созданием новых сортов, улучшенных видов животных. У нас есть большой объем по поставке племенных свиней», – рассказал заместитель председателя правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства республики Ильшан Фазрахманов.

Рекордные цифры не только в торговле и экономике. В Уфе на фестивале «Улица Дружбы» установили настоящий дружеский рекорд – самый массовый хоровод в национальных костюмах. 2834 человека из 54 районов и девяти городов Башкортостана. Такого в мире еще не было.