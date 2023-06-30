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Выставка фотографий Беларуси и Армении открылась в Минске
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открылась выставка фоторабот о Беларуси и Армении. Особенности стран отразили в 100 снимках, сообщает «МИР 24».
На них архитектурные памятники, природа, культурный колорит и рутина жителей. Кадры Беларуси сделал фотограф из Армении. А в творческую командировку на Кавказ отправился белорусский фотохудожник. Почти все знаковые места государств они посетили за неделю. Каждый сделал около тысячи снимков.
«Это люди, которые умеют видеть мир. Мало же сфотографировать памятник, мало найти ракурс. Во всем этом должна быть энергия, а эти художники умеют видеть во всем энергию. Всегда интересно, как твою любимую страну видит человек, который приезжает в нее впервые», – сказала директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.
Открытие проекта приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Арменией. В честь этого выпустили и погасили памятную почтовую марку.
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Открытие проекта приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Арменией.
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