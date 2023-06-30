Выставка фотографий Беларуси и Армении открылась в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылась выставка фоторабот о Беларуси и Армении. Особенности стран отразили в 100 снимках, сообщает «МИР 24».

На них архитектурные памятники, природа, культурный колорит и рутина жителей. Кадры Беларуси сделал фотограф из Армении. А в творческую командировку на Кавказ отправился белорусский фотохудожник. Почти все знаковые места государств они посетили за неделю. Каждый сделал около тысячи снимков.

«Из этой тысячи выбирать 50 – это сложная задача. Мы дали полную свободу нашим фотографам и поэтому выставка называется «Армения глазами белорусского фотографа и Беларусь глазами армянского». Вот то, что они увидели, то они и сняли», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян.

«Это люди, которые умеют видеть мир. Мало же сфотографировать памятник, мало найти ракурс. Во всем этом должна быть энергия, а эти художники умеют видеть во всем энергию. Всегда интересно, как твою любимую страну видит человек, который приезжает в нее впервые», – сказала директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович.

Открытие проекта приурочили к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Арменией. В честь этого выпустили и погасили памятную почтовую марку.