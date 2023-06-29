|
«Поезд памяти» привез школьников из стран Содружества на Мамаев-курган
29.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Остановка – Волгоград: на станцию «Мамаев-курган» прибыл «Поезд памяти». Его пассажиры – школьники из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Они путешествуют по памятным местам Великой Отечественной войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.
Они побывали в Москве, Бресте, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе. Теперь остановка в Волгограде. Пассажиров «Поезда памяти» встречают хлебом-солью. Знакомство с городом школьники начали с главной высоты России. Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. Большинство их них в Волгограде впервые.
«Впечатления очень крутые, очень красивый вид, если отсюда смотреть. В этом году добавили Кыргызскую республику и Армению – ты знакомишься с другой нацией, с другими людьми», – сказал участник проекта «Поезд Памяти» Адахан Самединов.
Это место называют главной высотой России. Бои на Мамаевом кургане шли 135 дней. Бывали дни, когда его вершина несколько раз в день переходила из рук в руки. Как вспоминал после войны командующий 62-й армией Василий Чуйков, завладей враг курганом, он бы господствовал над Сталинградом.
«Впечатления у меня вызвали чувство гордости за советский народ, за Красную армию, которая освобождала нас от немецко-фашистских захватчиков. Война – это суровое испытание, когда все сражаются за свою родину», – сказал участник поездки Павел Залевский.
Впереди – новые российские и белорусские города, встречи, знакомства и эмоции. Финиширует проект «Поезд памяти» в Москве на Белорусском вокзале в начале июля.
Патриотический культурно-образовательный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьники уже побывали в Москве, Бресте, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)