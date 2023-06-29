«Поезд памяти» привез школьников из стран Содружества на Мамаев-курган

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Остановка – Волгоград: на станцию «Мамаев-курган» прибыл «Поезд памяти». Его пассажиры – школьники из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана. Они путешествуют по памятным местам Великой Отечественной войны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Они побывали в Москве, Бресте, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе. Теперь остановка в Волгограде. Пассажиров «Поезда памяти» встречают хлебом-солью. Знакомство с городом школьники начали с главной высоты России. Мамаев курган – самый большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. Большинство их них в Волгограде впервые.

«Впечатления очень крутые, очень красивый вид, если отсюда смотреть. В этом году добавили Кыргызскую республику и Армению – ты знакомишься с другой нацией, с другими людьми», – сказал участник проекта «Поезд Памяти» Адахан Самединов.