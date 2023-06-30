Выставка китайских товаров и услуг открылась в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пекин приехал в Минск: в индустриальном парке «Великий камень» недалеко от белорусской столицы открылась «Выставка китайских товаров и услуг 2023», сообщает «МИР 24».



«Наша компания привезла в Минск медицинскую продукцию. Преимущественно это 3D-принтеры. С их помощью можно изготавливать различные протезы, которые можно использовать в стоматологии и ортопедии. С помощью цифровых технологий мы делаем имплантаты зубных протезов, а также медицинские приспособления для восстановления осанки», – заявила председатель правления Шанхайской промышленной корпорации Ли Чжифан.

«Тот прорыв в области науки, технологий и техники, который произошел в Китае, значительно помогает Республике Беларусь проводить свою модернизацию. Занимаясь развитием наших производств, мы делаем упор как на отечественные технологии, так и на технологии из Китайской Народной Республики», – сказал заместитель министра промышленности Республики Беларусь Александр Ефимов.

Товарооборот между Беларусью и Китаем растет. За пять месяцев этого года он превысил три с половиной миллиарда долларов.