«Фан-зоны Betera — это праздник футбола». Кейс компании по работе с болельщиками

Источник материала: ProBusiness





Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как подтянутые мужчины гоняют по зеленому полю футбольный мяч. За самой популярной игрой мира следят отовсюду — со стадиона вживую, с дивана по телевизору и даже с офисного кресла, перенося рабочие задачи на 90 минут. А еще — с компанией Betera , которая организует классные ивенты для болельщиков.

10 июня тысячи любителей футбола пришли в фан-зоны Betera за атмосферой финала Лиги чемпионов, главного матча сезона. Lidbeer Dvor, Clever Irish Pub, «Друзья», VINIE JONES, BackDoor — лидер индустрии гемблинга Беларуси организовал пять мест в Минске для совместного просмотра игры. Красотки BetGirls, яркие ведущие, фотографы, футбольные квизы, розыгрыши призов — на каждой площадке болельщиков встречали активности, участие в которых доставляло радость и делало вечер праздничным.





О том, что развлечений будет в достатке, для футбольных ценителей не стало сюрпризом. Во-первых, многие из них не впервые пришли на фан-зону Betera — компания регулярно проводит такие мероприятия, стабильно поддерживая высокий организационный уровень. Посмотрев футбол с Betera однажды, хочется участвовать в таких праздниках вновь и вновь, заодно захватив с собой друзей. Во-вторых, компания афиширует ивенты в социальных сетях и на футбольных интернет-ресурсах, постоянно наращивая аудиторию.





— Посещать фан-зоны может любой желающий, никаких ограничений нет. Мы постоянно придумываем новые активности, стараемся развлекать болельщиков чем-то интересным, делать просмотр футбола максимально атмосферным. Судя по количеству человек, которые посещают наши фан-зоны, такие мероприятия нужны и пользуются спросом. Betera поддерживает спорт и футбол в частности, заинтересована в популяризации этой игры. Мы продолжим работу в направлении офлайн-ивентов — следите за новостями, в межсезонье и к новому спортивному сезону планируем много интересного, — рассказала Татьяна Виноградова, директора по маркетингу Betera.





Отдельно Betera работает с болельщиками определенных клубов. Так, за первую половину 2023 года компания организовала десятки специализированных ивентов с самыми массовыми фан-клубами европейских команд — «Ювентуса», «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала». Интересно, что с «Ювентусом» у Betera официальные партнерские отношения, что среди прочего позволяет реализовывать уникальные болельщицкие активности — разыгрывать поездки на матчи в Италию, лимитированный мерч и так далее.





Помимо европейского футбола, Betera проводит офлайн-«движухи» и на развитие белорусского спорта. В частности, организует просмотр матчей национальной сборной. 16 июня был показан футбольный матч сборных Беларуси и Израиля, сыгранный в Венгрии. Betera активно поддерживает этот вид спорта в нашей стране, являясь официальным партнером Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и национальных сборных, что, как и в случае с «Ювентусом», позволяет реализовывать уникальные болельщицкие активности.

Летом продолжается чемпионат Беларуси, а в конце августа стартует новый футбольный сезон в Европе. Нет сомнений, Betera не раз порадует болельщиков яркими праздниками футбола на своих фан-зонах!