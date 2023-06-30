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Маск собирается драться с Цукербергом из-за аналога Twitter, неприятности для криптобирж и плохие новости для сладкоежек: подборка интересных мировых новостей бизнеса
30.06.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июнь 2023 года.
Meta делает «новый Twitter»
Как пишет
Внутри компании проект называется «Project 92», но предполагается, что в публичном пространстве он получит имя «Threads». Разработка приложения началась в январе, а релиз состоится «как только мы сможем». Мета будет позиционировать свой продукт как «управляемую платформу, где информации можно доверять». По словам Кокса компания уже ведет переговоры со знаменитостями, которые могут стать первыми пользователями приложения.
Самый необычный в истории поединок UFC
21 июня 2023 года Илон Маск на своем аккаунте в Twitter
Представители компании Meta
В разборку сразу
Иски против крупнейших криптобирж в мире — Binance и Coinbase
5 и 6 июня Комиссия по ценным бумагам США опубликовала
Регулятор также утверждает, что Binance помогал с транзакциями крупным клиентам из США, несмотря на запрет операций в стране.
Похожие обвинения выдвигаются в отношении Coinbase. Согласно позиции SEC, начиная с 2019 года, криптобиржа заработала миллиарды долларов на незаконных сделках по обороту криптоактивов. В свою очередь, отсутствие регистрации у Coinbase лишило инвесторов должного количества защитных процедур, среди которых есть и проверки со стороны регулятора. На фоне новостей инвесторы
Стоимость шоколада бьет рекорды
Согласно базе данных NielsenIQ, цены на шоколад выросли на 14% и, по
По оценкам экспертов, цены на фьючерсы по поставкам какао могут достигнуть $ 3600 за тонну. Еще одна причина повышения стоимости шоколада — самая высокая цена на сахар за последние 11 лет, так как крупнейшие мировые производители в Азии столкнулись с аналогичными проблемами. Ожидается, что больше всего пострадает темный шоколад, так как в нем содержится от 50% до 90% сухих веществ какао.
Рост капитализации Apple
5 июня 2023 года акции Apple подорожали до нового рекорда за все время обращения на бирже: стоимость бумаг в ходе торгов прибавила примерно на 2%. Как
Зато 29 июня капитализация Apple
Бумаги производителя айфонов выросли на 0,6% и завершили торги среды на отметке $ 189,25 — в результате чего стоимость Apple составила $ 2,98 триллиона. Тем самым компания также зафиксировала второй подряд рекорд закрытия. Рост акций Apple последовал за сильным подъемом в этом году нескольких тяжеловесов Уолл-стрит, связанных с технологиями — рынки ждут, что цикл повышения ставок ФРС скоро закончится, а также оптимистично оценивают потенциал технологий искусственного интеллекта.
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Маск собирается драться с Цукербергом из-за аналога Twitter, неприятности для криптобирж и плохие новости для сладкоежек: подборка интересных мировых новостей бизнеса
«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июнь 2023 года.
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