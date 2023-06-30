Маск собирается драться с Цукербергом из-за аналога Twitter, неприятности для криптобирж и плохие новости для сладкоежек: подборка интересных мировых новостей бизнеса

Источник материала: ProBusiness





«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Читайте дайджест интересных новостей за июнь 2023 года.

Meta делает «новый Twitter»

Как пишет TheVerge , 8 июня 2023 сотрудникам компании Meta (владеет социальными сетями Facebook и Instagram) на закрытой презентации представили новое приложение, которое директор по продуктам Крис Кокс назвал «нашим ответом Twitter». Сообщается, что приложение будет основано на Instagram с поддержкой децентрализованного протокола соцсетей ActivityPub, которое позволит переносить свои данные и подписчиков в другие соцсети.



Фото: vnnews.ru

Внутри компании проект называется «Project 92», но предполагается, что в публичном пространстве он получит имя «Threads». Разработка приложения началась в январе, а релиз состоится «как только мы сможем». Мета будет позиционировать свой продукт как «управляемую платформу, где информации можно доверять». По словам Кокса компания уже ведет переговоры со знаменитостями, которые могут стать первыми пользователями приложения.

Самый необычный в истории поединок UFC

21 июня 2023 года Илон Маск на своем аккаунте в Twitter написал , что готов сразиться с Марком Цукербергом (основатель Meta) на фоне новостей о разработке аналога Twitter. В ответ Цукерберг опубликовал скриншот с просьбой прислать локацию, процитировав таким образом Хабиба Нурмагомедова перед боем с Конором Макгрегором.

Представители компании Meta подтвердили , что их босс не шутит и настроен серьезно. Маск парировал и предложил октагон UFC в Лас-Вегасе.



Скриншоты из видео из аккаунта Цукерберга в Instagram.

В разборку сразу подключился глава спортивной организации Дэйна Уайт: «Я разговаривал с Марком и Илоном. Оба настроены совершенно серьезно. Это будет самый большой поединок в истории. Он побьет все рекорды по продажам платных трансляций и соберет сотни миллионов долларов на благотворительность. Я даю людям то, что они хотят видеть. А это захочется увидеть всем. Можно собрать интересный кард, но этот бой будет в главном событии».

Иски против крупнейших криптобирж в мире — Binance и Coinbase

5 и 6 июня Комиссия по ценным бумагам США опубликовала серию сообщений о подаче исков против криптобирж Binance и Coinbase. В отношении Binance и его главы Чанпэну Чжао выдвинуто 13 пунктов обвинения, где ключевыми можно назвать деятельность в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг, оказание брокерских и клиринговых услуг, искажение информации о контроле и надзоре за платформой.



Чанпэну Чжао — глава Binance / Binance

Регулятор также утверждает, что Binance помогал с транзакциями крупным клиентам из США, несмотря на запрет операций в стране.

Похожие обвинения выдвигаются в отношении Coinbase. Согласно позиции SEC, начиная с 2019 года, криптобиржа заработала миллиарды долларов на незаконных сделках по обороту криптоактивов. В свою очередь, отсутствие регистрации у Coinbase лишило инвесторов должного количества защитных процедур, среди которых есть и проверки со стороны регулятора. На фоне новостей инвесторы вывели c Binance свыше $ 790 млн, а акции Coinbase подешевели на 20%.

Стоимость шоколада бьет рекорды

Согласно базе данных NielsenIQ, цены на шоколад выросли на 14% и, по мнению экспертов, продолжат рост на фоне проблем с поставками основного ингредиента — какао. Трудности возникли из-за так называемого «Эль-Ниньо» — погодного явления, которое приносит засуху в центральную тропическую часть Тихого океана. По прогнозам, в Западной Африке, лидирующим регионе по производству какао, выпадет меньшее количество осадков и сохранятся сильные ветра, что предполагает наступление засушливого сезона. Только на Кот-Д'ивуар и Гану приходится свыше 60% от общей доли какао в мире, а значит, рынок неизбежно столкнется с дефицитом этого товара.



Фото: РИА Новости / Михаил Фомичев.

По оценкам экспертов, цены на фьючерсы по поставкам какао могут достигнуть $ 3600 за тонну. Еще одна причина повышения стоимости шоколада — самая высокая цена на сахар за последние 11 лет, так как крупнейшие мировые производители в Азии столкнулись с аналогичными проблемами. Ожидается, что больше всего пострадает темный шоколад, так как в нем содержится от 50% до 90% сухих веществ какао.

Рост капитализации Apple

5 июня 2023 года акции Apple подорожали до нового рекорда за все время обращения на бирже: стоимость бумаг в ходе торгов прибавила примерно на 2%. Как писал Forbes , цены выросли в преддверии конференции Apple для разработчиков, на которой, компания в итоге показала новое для себя устройство — шлем смешанной реальности. Правда, после презентации акции техногиганта наоборот упали .



Фото: all-aforizmy.ru

Зато 29 июня капитализация Apple снова пошла вверх и приблизилась к $ 3 триллионам.

Бумаги производителя айфонов выросли на 0,6% и завершили торги среды на отметке $ 189,25 — в результате чего стоимость Apple составила $ 2,98 триллиона. Тем самым компания также зафиксировала второй подряд рекорд закрытия. Рост акций Apple последовал за сильным подъемом в этом году нескольких тяжеловесов Уолл-стрит, связанных с технологиями — рынки ждут, что цикл повышения ставок ФРС скоро закончится, а также оптимистично оценивают потенциал технологий искусственного интеллекта.