Законопроект о вступлении в ШОС одобрили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Планы Запада изолировать Беларусь от мирового сообщества провалились. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на заседании парламента, передает «МИР 24».



Сейчас республика готовится получить статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Соответствующий законопроект сегодня одобрили депутаты. Он ускорит процесс вступления Беларуси в этот крупнейший региональный блок.

«Наше членство в ШОС позволит Беларуси реализовать ряд программ в сфере промышленной кооперации, искусственного интеллекта, цифровизации, «зеленой» экономике. Но главное, на мой взгляд, что ШОС – это попытка стабилизировать ситуацию в регионе Большой Евразии, обеспечить безопасность в процессе перехода к многополярному миру», – рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Савиных.

Обсудили и другие законопроекты. Один из них касается экологии. На законодательном уровне планируют разработать метод хранения, утилизации и переработки отходов.