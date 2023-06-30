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Законопроект о вступлении в ШОС одобрили в Беларуси
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Планы Запада изолировать Беларусь от мирового сообщества провалились. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на заседании парламента, передает «МИР 24».
Обсудили и другие законопроекты. Один из них касается экологии. На законодательном уровне планируют разработать метод хранения, утилизации и переработки отходов.
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Документ ускорит процесс вступления Беларуси в этот крупнейший региональный блок.
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