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Москвичей познакомили с фестивалем «Славянский базар в Витебске»

30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Москвичей познакомили с фестивалем «Славянский базар в Витебске»
 МТРК «Мир»

В Москве прошла презентация международного фестиваля «Славянский базар в Витебске», передает «МИР 24».

Москвичей и гостей города познакомили с национальным культурным брендом Беларуси. На презентации выступили постоянные участники фестиваля. Они исполнили песни, которые звучали и, конечно, еще прозвучат на «Славянском Базаре в Витебске».

«Наша цель – это передать эмоции и мгновения нашего фестиваля москвичам и гостям. Очень важно, чтобы мы становились ближе друг к другу. Искусство – это как раз тот самый легкий и доступный пусть. У нашего фестиваля очень хороший слоган: «Через искусство к миру и взаимопониманию». Поэтому «Славянский базар» идет к этому 32 года и приглашает всех присоединиться к нему», – рассказал директор Дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий.

Также в белорусском павильоне на ВДНХ открылась выставка. Она расположилась под металлической аркой, которая повторяет сценическую на главной площадке «Славянского базара в Витебске» – в летнем амфитеатре. В этом году ему исполняется 35 лет. А самые яркие моменты фестиваля минувших десятилетий посетителям напоминают многочисленные фотоснимки.

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в этот раз пройдет с 12 по 17 июля.



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Теги: Витебск
 
 
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Международный фестиваль искусств в Витебске в этом году пройдет с 12 по 17 июля.
 
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