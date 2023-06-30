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Москвичей познакомили с фестивалем «Славянский базар в Витебске»
30.06.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
В Москве прошла презентация международного фестиваля «Славянский базар в Витебске», передает «МИР 24».
Москвичей и гостей города познакомили с национальным культурным брендом Беларуси. На презентации выступили постоянные участники фестиваля. Они исполнили песни, которые звучали и, конечно, еще прозвучат на «Славянском Базаре в Витебске».
Также в белорусском павильоне на ВДНХ открылась выставка. Она расположилась под металлической аркой, которая повторяет сценическую на главной площадке «Славянского базара в Витебске» – в летнем амфитеатре. В этом году ему исполняется 35 лет. А самые яркие моменты фестиваля минувших десятилетий посетителям напоминают многочисленные фотоснимки.
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Международный фестиваль искусств в Витебске в этом году пройдет с 12 по 17 июля.
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