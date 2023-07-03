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Молитва «За Беларусь!» прозвучала по всей стране
03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МТРК «Мир»
Накануне Дня независимости Беларуси верующие по всей стране помолились за свою республику, передает «МИР 24».
Инициатором особой молитвы стал Белорусский фонд мира. Эту идею поддержали главы всех конфессий. Сегодня молитва звучала во всех храмах: от церквей и костелов до мечетей и синагог. Тысячи верующих ставили свечи и просили благополучия, защиты от бед и вражды, восславляли страну.
«Прошу бога о здоровье моим детям, внукам, о своем здоровье, о мире, конечно. Чтобы было все тихо, спокойно, люди здоровы были и счастливы», – поделилась православная, участница молебна «За Беларусь!» Светлана Карпова.
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Инициатором особой молитвы стал Белорусский фонд мира, идею поддержали главы всех конфессий.
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