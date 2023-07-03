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Молитва «За Беларусь!» прозвучала по всей стране

03.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молитва «За Беларусь!» прозвучала по всей стране
 МТРК «Мир»

Накануне Дня независимости Беларуси верующие по всей стране помолились за свою республику, передает «МИР 24».

Инициатором особой молитвы стал Белорусский фонд мира. Эту идею поддержали главы всех конфессий. Сегодня молитва звучала во всех храмах: от церквей и костелов до мечетей и синагог. Тысячи верующих ставили свечи и просили благополучия, защиты от бед и вражды, восславляли страну.

«Приходят некоторые люди специально на этот молебен. Редко бывает в храме, но на молебен пришли помолиться. Чтобы мир и согласие пребывало на нашей белорусской земле, и чтобы все мы пребывали в радости в эти праздничные дни», – сказал митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«Прошу бога о здоровье моим детям, внукам, о своем здоровье, о мире, конечно. Чтобы было все тихо, спокойно, люди здоровы были и счастливы», – поделилась православная, участница молебна «За Беларусь!» Светлана Карпова.

«Чтобы люди жили в любви, и, конечно же, в мире, безусловно», – рассказала участница молебна «За Беларусь!» Ольга Деми.

Молитва «За Беларусь!» уже стала традиционной. В этом году она приурочена не только ко Дню независимости 3 июля, но и к Году мира и созидания.



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Инициатором особой молитвы стал Белорусский фонд мира, идею поддержали главы всех конфессий.
 
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