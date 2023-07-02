Сотни юных жителей Новополоцка стали гостями праздника телерадиокомпании «Мир»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

Большой концерт телерадиокомпании «Мир» прошел в белорусском Новополоцке, передает корреспондент Янина Василевская.

Шоу-программу посвятили юбилейным датам – 30 лет назад начал вещать «МИР», и 10 лет исполнилось «МИРу 24».

«Очень зажигательно, все очень хорошо. Спасибо! Пусть в Новополоцке почаще у нас бывает такое».

«Нам все нравятся, просто сама атмосфера, погулять, очень крутой концерт. Нам нравится, большое спасибо организаторам».

«У меня пошли друзья и порекомендовали мне сюда пойти, тут круто».

Для зрителей устроили много сюрпризов. Больше всего здесь ждали популярных блогеров. Они делали фото с фанатами, раздавали автографы и общались с аудиторией в режиме оффлайн.