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Сотни юных жителей Новополоцка стали гостями праздника телерадиокомпании «Мир»

02.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотни юных жителей Новополоцка стали гостями праздника телерадиокомпании «Мир»
 МТРК «Мир»

Большой концерт телерадиокомпании «Мир» прошел в белорусском Новополоцке, передает корреспондент Янина Василевская.

Шоу-программу посвятили юбилейным датам – 30 лет назад начал вещать «МИР», и 10 лет исполнилось «МИРу 24».

«Очень зажигательно, все очень хорошо. Спасибо! Пусть в Новополоцке почаще у нас бывает такое».

«Нам все нравятся, просто сама атмосфера, погулять, очень крутой концерт. Нам нравится, большое спасибо организаторам».

«У меня пошли друзья и порекомендовали мне сюда пойти, тут круто».

Для зрителей устроили много сюрпризов. Больше всего здесь ждали популярных блогеров. Они делали фото с фанатами, раздавали автографы и общались с аудиторией в режиме оффлайн.

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«Все просто: я люблю ребят, они любят меня. Большая у нас семья и история, поэтому я дарю ребятам теплоту, добро, веселые песни, а они дарят свои улыбки, обнимашки в ответ», – сказал блогер, артист Дим Димыч.

В этом году Новополоцк стал молодежной столицей Беларуси. Поэтому шоу прошло под слоганом «Молодость, искусство, ритм». На него пришли сотни юных зрителей. А ведущими стали Елизавета Проявенко и Кирилл Громов – одни из самых молодых сотрудников телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Будем дарить энергию, будем заряжать толпу, раскачивать. Мы сегодня планируем это с моим ведущим. Он ведущий на радио, я корреспондент на телевидении. Мы классный тандем, поэтому, надеемся, что самому молодому городу Беларуси понравится это мероприятие», – сказала Елизавета Проявенко.

Кроме музыки – масса интерактивных площадок. На сцене работала импровизированная студия. Интервью у артистов и блогеров взял ведущий утреннего шоу на радио «МИР». Его собеседники поделились секретами профессии. А еще здесь можно было сделать видео в формате «360 градусов» для соцсетей и памятные кадры в специальной фотобудке. Праздничный вечер завершился дискотекой.

В Новополоцке звучала только живая музыка. Ночь город встретил под звуки кавер-группы.



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В этом году Новополоцк стал молодежной столицей Беларуси. Шоу прошло под слоганом «Молодость, искусство, ритм».
 
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