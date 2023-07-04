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Лукашенко вручил госнаграды в День независимости Беларуси

04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко вручил госнаграды в День независимости Беларуси
 Официальный сайт президента Республики Беларусь

Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. 3 июля 1944 года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Гулянья проходят по всей стране. Александр Лукашенко вручил государственные награды, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Станислав Трифонов 16 лет служит в Большом театре Беларуси. За это время артист исполнил десятки партий различных опер и получил множество национальных и международных наград. В День независимости ему присвоили звание народного артиста страны.

«Очень приятно получать награды. Знаете, артисты – немножечко дети. Имею в виду, артисты, которые не просто выходят на сцену, а люди искусства. И, безусловно, творец нуждается в признании того, что он делает», – рассказал Трифонов.

Такая церемония в День независимости – уже традиция. 3 июля награды из рук президента получили восемь человек. Среди них вокалисты, актеры, художники и мастер народных ремесел. Александр Лукашенко отметил: для белорусов независимость – это свобода и жизнь, которую народу подарило поколение победителей. И отстаивали эту свободу не только с оружием в руках.

«Ни один народ в мире не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием, не имея крепкой духовной основы. Созидаете ее вы – люди искусства. Именно вы фиксируете исторический момент. Другими словами, на века составляете летопись жизни поколения, жизни государства», – подчеркнул президент.

Искусство тоже приближало победу, отметил Александр Лукашенко. Артисты давали концерты на передовой, а кто-то воевал на фронте. Обращаясь к людям искусства, белорусский лидер предостерег их от потери чувства меры и ответственности в погоне за громкой славой. Ведь доверие народа вернуть очень сложно.

«Не спешите. Не допускайте ошибок. Ошибки дорого обходятся обществу. Особенно ошибки творческих работников. Потому что за вами, за каждым, стоит много людей. Тысячи людей, которые смотрят на вас с надеждой. Берегите свою Беларусь», – напутствовал глава государства.

В программе гала-концерта – не только известные отрывки из классических произведений. Большинство номеров премьерные. Прозвучали песни «Как молоды мы были», «А может, не было войны», «Мой родны кут».

«Искусство призвано делать людей более восприимчивыми, сентиментальными. Чувственней относится к чужому горю. Залог здоровья нации – это когда люди небезразличны, когда они готовы протянуть руку помощи. И в этом наша роль: сделать людей лучше, подняться на какой-нибудь шажок над собой», – отметил Станислав Трифонов.

В этом году белорусскому Большому театру исполняется 90 лет. Храм искусства чудом уцелел во время Великой Отечественной войны. Здание было заминировано, но взорвать его захватчики не успели.

Празднование Дня независимости завершила акция «Споем гимн вместе», также прогремел праздничный салют.



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Теги: Минск
 
 
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