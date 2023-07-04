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Лукашенко вручил госнаграды в День независимости Беларуси
04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Официальный сайт президента Республики Беларусь
Беларусь отмечает главный государственный праздник – День независимости. 3 июля 1944 года Минск освободили от немецко-фашистских захватчиков. Гулянья проходят по всей стране. Александр Лукашенко вручил государственные награды, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Станислав Трифонов 16 лет служит в Большом театре Беларуси. За это время артист исполнил десятки партий различных опер и получил множество национальных и международных наград. В День независимости ему присвоили звание народного артиста страны.
Такая церемония в День независимости – уже традиция. 3 июля награды из рук президента получили восемь человек. Среди них вокалисты, актеры, художники и мастер народных ремесел. Александр Лукашенко отметил: для белорусов независимость – это свобода и жизнь, которую народу подарило поколение победителей. И отстаивали эту свободу не только с оружием в руках.
Искусство тоже приближало победу, отметил Александр Лукашенко. Артисты давали концерты на передовой, а кто-то воевал на фронте. Обращаясь к людям искусства, белорусский лидер предостерег их от потери чувства меры и ответственности в погоне за громкой славой. Ведь доверие народа вернуть очень сложно.
В программе гала-концерта – не только известные отрывки из классических произведений. Большинство номеров премьерные. Прозвучали песни «Как молоды мы были», «А может, не было войны», «Мой родны кут».
В этом году белорусскому Большому театру исполняется 90 лет. Храм искусства чудом уцелел во время Великой Отечественной войны. Здание было заминировано, но взорвать его захватчики не успели.
Празднование Дня независимости завершила акция «Споем гимн вместе», также прогремел праздничный салют.
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Награды из рук президента получили восемь человек.
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