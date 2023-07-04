|
В Минске в честь Дня независимости организовали концерты, выставки и ярмарки
04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске отмечают День независимости. Тысячи жителей столицы вышли в центр города на народные гуляния. Для них организовали концерты, развлекательные мероприятия, выставки и ярмарки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
В спасательном комбинезоне, с каской и пожарным рукавом в руке – в День независимости Беларуси примерить на себя разные профессии можно всем: и взрослым, и детям. Разрешают даже посидеть в служебной машине и потушить импровизированный огонь.
По всему городу работали 10 таких интерактивных площадок. Можно было покататься на аттракционах, сыграть в классики или салочки. Веселье обеспечено для всей семьи.
«Очень много всего интересного: и крестики-нолики игра была, и рисовали что-то, и можно разрисовать лицо. Можно вкусно поесть, конечно. А можно просто насладиться атмосферой, впитать в себя хорошее настроение людей и поделиться тоже своим», –сказала жительница Минска Ольга.
На городских улицах была слышна музыка, пели артисты, работали фотовыставки. Можно было не только погулять, но и купить сувенир на память. Сережки, бусы, браслеты и ремешки из натуральной кожи. В центре гуляний на ярмарках можно найти украшения на любой вкус. Каждый сувенир – ручная работа. Ремесленники сюда приезжают со всей страны.
И какой же праздник без вкусного обеда. На выбор отдыхающих – национальная и полевая кухни: пловы, овощи на гриле, холодник и десятки видов шашлыка. Повар Владимир Мельник уже изучил психологию туристов.
Гуляния в стране продолжились до самой ночи. Работали интерактивные и концертные площадки, фудкорты и выставочные павильоны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляния в стране продолжились до самой ночи. Работали интерактивные площадки и фудкорты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)