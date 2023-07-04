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В Минске в честь Дня независимости организовали концерты, выставки и ярмарки

04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске в честь Дня независимости организовали концерты, выставки и ярмарки
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Минске отмечают День независимости. Тысячи жителей столицы вышли в центр города на народные гуляния. Для них организовали концерты, развлекательные мероприятия, выставки и ярмарки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В спасательном комбинезоне, с каской и пожарным рукавом в руке – в День независимости Беларуси примерить на себя разные профессии можно всем: и взрослым, и детям. Разрешают даже посидеть в служебной машине и потушить импровизированный огонь.

По всему городу работали 10 таких интерактивных площадок. Можно было покататься на аттракционах, сыграть в классики или салочки. Веселье обеспечено для всей семьи.

«Очень много всего интересного: и крестики-нолики игра была, и рисовали что-то, и можно разрисовать лицо. Можно вкусно поесть, конечно. А можно просто насладиться атмосферой, впитать в себя хорошее настроение людей и поделиться тоже своим», –сказала жительница Минска Ольга.

Народное единство – залог достижения заветных целей

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«Все люди готовы к празднику! Мы даже в метро сегодня заходили, и там уже нас поздравляли, и мы поздравляли. Было здорово», – поделились туристы из России Виталий и Вера Приваловы.

На городских улицах была слышна музыка, пели артисты, работали фотовыставки. Можно было не только погулять, но и купить сувенир на память. Сережки, бусы, браслеты и ремешки из натуральной кожи. В центре гуляний на ярмарках можно найти украшения на любой вкус. Каждый сувенир – ручная работа. Ремесленники сюда приезжают со всей страны.

«Люди приходят, благодарят. Приходят в наших изделиях, что немаловажно, это очень приятно. И благодаря этому, какой-то определенный заряд, и хочется дальше творить, работать», – отметила ремесленник Татьяна.

И какой же праздник без вкусного обеда. На выбор отдыхающих – национальная и полевая кухни: пловы, овощи на гриле, холодник и десятки видов шашлыка. Повар Владимир Мельник уже изучил психологию туристов.

«Белорусский народ всеядный. Они кушают что повкуснее, что пожирнее и покраше. А вот иностранцы везде ходят и ищут драники, вот подавай им драники и все. Драники для них – это, наверное, самое лучшее блюдо, которое находится во всем нашем мире», – сказал Мельник.

Гуляния в стране продолжились до самой ночи. Работали интерактивные и концертные площадки, фудкорты и выставочные павильоны.



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Теги: Минск
 
 
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Гуляния в стране продолжились до самой ночи. Работали интерактивные площадки и фудкорты.
 
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