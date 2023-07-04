В Минске в честь Дня независимости организовали концерты, выставки и ярмарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске отмечают День независимости. Тысячи жителей столицы вышли в центр города на народные гуляния. Для них организовали концерты, развлекательные мероприятия, выставки и ярмарки, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В спасательном комбинезоне, с каской и пожарным рукавом в руке – в День независимости Беларуси примерить на себя разные профессии можно всем: и взрослым, и детям. Разрешают даже посидеть в служебной машине и потушить импровизированный огонь.

По всему городу работали 10 таких интерактивных площадок. Можно было покататься на аттракционах, сыграть в классики или салочки. Веселье обеспечено для всей семьи.

«Очень много всего интересного: и крестики-нолики игра была, и рисовали что-то, и можно разрисовать лицо. Можно вкусно поесть, конечно. А можно просто насладиться атмосферой, впитать в себя хорошее настроение людей и поделиться тоже своим», –сказала жительница Минска Ольга.