Акция для всех абонентов МТС: подписка на онлайн-кинотеатр PREMIER до конца года с любым тарифом

Источник материала: ProBusiness





МТС предлагает присоединиться к акции «PREMIER бонусом» в сервисе МТС ТВ. В рамках специального предложения все абоненты до конца 2023 года получают бесплатный доступ к фильмотеке онлайн-кинотеатра PREMIER.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо установить приложение МТС ТВ, далее отправить USSD на номер *667# или подключить услугу «PREMIER, день» в мобильном помощнике «Мой МТС».

Акция доступна абонентам всех тарифных планов МТС по 31 декабря 2023 года. При этом интернет-трафик при пользовании сервисом не тарифицируется. Смотреть в МТС ТВ видеоконтент онлайн-кинотеатра PREMIER можно на 5 устройствах — смартфоне, планшете, ноутбуке, компьютере и телевизоре.

PREMIER — онлайн-кинотеатр с эксклюзивным контентом разных жанров и форматов. Медиатека платформы предлагает подписчикам оригинальные сериалы, зарубежный контент, а также лучшие проекты развлекательных и спортивных популярных телеканалов.

МТС ТВ — видеосервис с популярными ТВ-каналами, фильмами, сериалами и 4 онлайн-кинотеатрами. Приложение можно установить на смарт-телевизор, смартфон, планшет или смотреть на компьютере через веб-интерфейс или на телевизоре с ТВ-приставкой. Фильмы и передачи доступны в записи до 5 дней, в любую минуту можно ставить эфир на паузу, получать напоминания и искать фильмы по названию или тематике.