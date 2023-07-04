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Празднование Дня независимости Беларуси завершилось салютом в Минске

04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Празднование Дня независимости Беларуси завершилось салютом в Минске
 МТРК «Мир»

В Минске отпраздновали День независимости. Утром тысячи белорусов, а также президент страны Александр Лукашенко возложили цветы к Кургану Славы. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили по всей стране. Днем в центре города развернулись интерактивные площадки, концерты и выставки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У монумента Победы собрались сотни минчан и гостей города, чтобы посмотреть на главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Ими небо белорусской столицы окрасили одновременно из шести точек. По традиции, цвета салюта – красный, зеленый и белый. Как и у флага независимой Беларуси.

Народное единство – залог достижения заветных целей

Александр Лукашенко поздравил с Днем независимости Беларуси
Салюту предшествовала масштабная акция «Споем гимн вместе». Белорусы в одно и то же время исполнили главную песню страны.

Этим вечером в столице основной площадкой для артистов стала сцена у стелы «Минск – город-герой». С нее они признавались в любви к своей стране. Концерты прошли и в других точках города. Со сцен прозвучали песни военных лет, современные и народные композиции.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко вручил государственные награды вокалистам, актерам и художникам Беларуси. Из рук президента страны их получили восемь человек.



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Теги: Минск
 
 
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Залпы прогремели одновременно из шести точек города.
 
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