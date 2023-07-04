Празднование Дня независимости Беларуси завершилось салютом в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МТРК «Мир»

В Минске отпраздновали День независимости. Утром тысячи белорусов, а также президент страны Александр Лукашенко возложили цветы к Кургану Славы. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили по всей стране. Днем в центре города развернулись интерактивные площадки, концерты и выставки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева.

У монумента Победы собрались сотни минчан и гостей города, чтобы посмотреть на главный завершающий аккорд праздничного дня – залпы салюта. Ими небо белорусской столицы окрасили одновременно из шести точек. По традиции, цвета салюта – красный, зеленый и белый. Как и у флага независимой Беларуси.