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Польские прицепы и полуприцепы должны покинуть Беларусь в ответ на запрет Варшавы
05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все прицепы и полуприцепы из Польши должны выехать из Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Теперь польские
Пересечь границу с Беларусью польские фуры могут только на совместных пунктах пропуска. Ранее для них были доступны Литовское и Латвийское направления, а запрет касался только тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.
На границе Беларуси и Польши для транзита пассажиров сейчас работает лишь один пункт пропуска.
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Польские большегрузы смогут находиться в Беларуси только в специально отведенных местах и лишь для перегрузки товаров.
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