Польские прицепы и полуприцепы должны покинуть Беларусь в ответ на запрет Варшавы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все прицепы и полуприцепы из Польши должны выехать из Беларуси, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Теперь польские большегрузы смогут находиться в Беларуси только в специально отведенных местах и лишь для перегрузки товаров. В иных случаях предусмотрена административная ответственность. Касается это и легковых автомобилей с любым грузом в салоне. Такие меры – зеркальный ответ на запрет от Варшавы.

«Польская сторона проявила такой крайне недружественный шаг и нам, белорусскому перевозчику, нашему главному союзнику (это Российская Федерация) запретили вообще не только седельных тягачей, но и полуприцепов, которые непосредственно участвуют в перевозке грузов. Мы долго ждали, что наши западные партнеры могут одуматься, что это важный вид деятельности, но, к большому сожалению, ситуация только ухудшается», – сказала председатель ассоциации профессиональных перевозчиков Екатерина Станкевич.

Пересечь границу с Беларусью польские фуры могут только на совместных пунктах пропуска. Ранее для них были доступны Литовское и Латвийское направления, а запрет касался только тягачей, зарегистрированных в Европейском союзе.