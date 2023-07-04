В Трудовой кодекс Беларуси внесли изменения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новые гарантии для работников появятся в Беларуси. В Трудовой кодекс страны внесли изменения. Соответствующий закон подписал президент . Какие статьи скорректировали, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.



Нововведения в Трудовом кодексе коснутся и работников, и нанимателей. Например, урегулируют работу на удаленке. Дни в офисе и в «онлайне» можно будет чередовать. Для особых случаев появятся три оплачиваемых выходных. Это, например, свадьба, рождение ребенка или смерть родственника.

Родителям детей-инвалидов и многодетным можно будет сократить рабочий день на один час. Эта норма станет заменой еженедельному дополнительному выходному. Выделят и день для диспансеризации.

«Работники получат дополнительные дни, свободные от работы, чтобы пройти обследование и, может быть, выявить те заболевания, которые можно было устранить на ранней стадии. Это важно для работников. И то, что будет сохраняться заработная плата в этот день, конечно, для них все-таки будет подспорьем, чтобы пойти в учреждение здравоохранения», – заявил заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Игорь Старовойтов.

Изменятся статьи об отпуске. Так, наниматель будет обязан предоставить месяц отпуска на сессию работникам, которые впервые получают высшее или средне-специальное образование. На время поступления освободят от труда аспирантов, а будущим ученым дадут месяц на написание диссертации.

Изменения вступят в силу через полгода. Пока специалисты дорабатывают статьи. Решают, как внедрить новые правила в организации.

В экономике Беларуси занято почти 46% населения. Это больше четырех миллионов человек.