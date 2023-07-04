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В Трудовой кодекс Беларуси внесли изменения
04.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новые гарантии для работников появятся в Беларуси. В Трудовой кодекс страны внесли изменения. Соответствующий закон подписал
Родителям детей-инвалидов и многодетным можно будет сократить рабочий день на один час. Эта норма станет заменой еженедельному дополнительному выходному. Выделят и день для диспансеризации.
Изменятся статьи об отпуске. Так, наниматель будет обязан предоставить месяц отпуска на сессию работникам, которые впервые получают высшее или средне-специальное образование. На время поступления освободят от труда аспирантов, а будущим ученым дадут месяц на написание диссертации.
Изменения вступят в силу через полгода. Пока специалисты дорабатывают статьи. Решают, как внедрить новые правила в организации.
В экономике Беларуси занято почти 46% населения. Это больше четырех миллионов человек.
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Нововведения коснутся и работников, и нанимателей. Изменятся и статьи об отпуске.
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