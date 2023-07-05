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Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вторая ракетка мира Арина Соболенко пробилась во второй круг Уимблдонского теннисного турнира, который проходит в Лондоне на травяных кортах.

25-летняя белорусская теннисистка в своем стартовом матче одержала победу над Панной Удварди из Венгрии со счетом 6:3, 6:1. Соперницы провели на центральном корте один час и одну минуту.

Следующей соперницей Соболенко будет победительница встречи между француженкой Варварой Грачевой и итальянкой Камилой Джорджи.

Ранее во второй круг Уимблдонского турнира вышла теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.



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25-летняя белорусская теннисистка в своем стартовом матче одержала победу над Панной Удварди из Венгрии.
 
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