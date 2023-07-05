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Лукашенко поздравил президента и народ Венесуэлы с Днем независимости

05.07.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и народ с Днем независимости. Он отметил, что Минск и Каракас придерживаются собственного пути развития и ориентируются на создание справедливого многополярного мира.

Лукашенко уверен, что противостояние напору возможно только благодаря максимальному сплочению государств, имеющих общие взгляды на глобальное устройство. Президент Беларуси также отметил, что очень важным направлением внешней политики страны является укрепление связей с Венесуэлой. Текст поздравления приводит пресс-служба Александра Лукашенко.

В Минске День независимости отпраздновали 3 июля. В честь праздника организовали концерты, выставки и ярмарки. Тысячи жителей столицы вышли в центр города на народные гуляния.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси отметил, что Минск и Каракас придерживаются собственного пути развития и ориентируются на создание справедливого многополярного мира.
 
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